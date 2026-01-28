UE se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai îngrijorat de dependenţa sa de gazele naturale lichefiate importate din SUA, în special în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, potrivit Bloomberg.

Conform sursei citate, evenimentele recente au fost un „semnal de alarmă” pentru regiune, care acum se bazează pe SUA pentru mai mult de jumătate din aprovizionarea sa cu LNG, a declarat miercuri Dan Jorgensen. Blocul comunitar analizează posibilitatea de a cumpăra mai multe gaze lichefiate din Canada, Qatar şi ţările nord-africane, a mai spus Jorgensen, potrivit sursei amintite.

„Discutăm cu ţări din întreaga lume care sunt capabile să ne livreze gaze lichefiate. Cu siguranţă aud acest lucru atunci când vorbesc cu miniştrii energiei şi şefi de stat din toată Europa, că există o îngrijorare tot mai mare”, a declarat Jorgensen, citat de Bloomberg, care a menţionat că că în următoarele săptămâni Jorgensen se va întâlni cu posibili furnizori de LNG.

În prezent, UE se bazează pe Rusia pentru aproximativ 15% din aprovizionarea sa cu gaze lichefiate, ceea ce face din Rusia al doilea cel mai mare furnizor de LNG al Europei, după SUA, a mai transmis Bloomberg. UE a convenit anul trecut să accelereze procesul de eliminare a gazelor ruseşti şi să rupă legăturile cu fostul său furnizor principal de combustibil, conform sursei amintite.