Un val intens de caniculă se extinde deasupra jumătăţii de est a SUA

O mare parte a Statelor Unite era miercuri prada unei călduri sufocante care ar putea să bată, în zilele următoare, recorduri şi ar putea afecta atât Cupa Mondială la Fotbal, cât şi sărbătorirea a 250 de ani de înfiinţarea ţării, informează news.ro.

O şapă de aer fierbinte se află deasupra centrului ţării şi se va deplasa în zilele următoare către Coasta de Est, unde urmează să provoace temperaturi extreme în mai multe oraşe mari, ca Washington şi New York, timp de mai multe zile.

"Intrăm în ceea ce ar putea să fie cel mai extrem val de căldură pe care l-a cunoscut acest oraş de peste zece ani", a avertizat miercuri pe reţele de socializare primarul New Yorkului Zohran Mamdani.

Din cauza unui aer foarte încărcat în umiditate, temperaturile resimţite urmează să atingă 40,5°C ziua, a avertizat el, şi să continue să crească în zilele următoare.

Joi - ziua vârfului aşteptat al caniculei pe Coasta de Est - căldura resimţită urmează să depăşească 43°C atât în megalopolis, cât şi la Washington.

Din cauza acestor temperaturi extreme - care urmează să bată pe alocuri recorduri istorice -, autorităţile mai multor oraşe mari şi-au activat planul de caniculă şi au îndemnat populaţia la prudenţă.

În pofida faptului că o majoritate a clădirilor din Statele Unite sunt echipate cu sisteme de climatizare şi răcire, caniculele fac mai multe morţi decât uraganele şi inundaţiile, iar lungimea şi intensitatea acestui episod canicular îngrijorează serviciile meteorologice.

FESTIVITĂŢI AMENINŢATE

Temperaturile nocturne "nu vor aduce decât puţină, eventual nicio alinare", ceea ce "va agrava repercusiunile asupra sănătăţii", a subliniat într-un mesaj video un meteorolog american, Owen Shieh, care a îndemnat populaţia la precauţie în privinţa riscului deshidratării şi insolaţiei.

Îngrijorările sunt cu atât mai importante cu cât Statele Unite se pregătesc să sărbătorească cu mare pompă, sâmbătă, 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, prin numeroase evenimente prevăzute cu această ocazie - afară.

Iar meciuri ale Cupei Mondiale la Fotbal, care se desfăşoară în prezent în Statele Unite şi Canada, sunt, de asemenea, prevăzute.

Câteva stadioane de la Mondial sunt prevăzute cu acoperiş, climatizare sau cu ambele - la Atlanta, Dallas şi Los Angeles -, însă multe sunt sub cerul liber - la Philadelphia, unde Franţa joacă sâmbătă împotriva Paraguayului în optimile finalei.

Acest meci, prevăzut la ora locală 17.00 (22.00, ora României) ar putea avea loc pe o căldură copleşitoare, atât pentru spectatori, cât şi pentru jucători, oraşul Philadelphia aflându-se în prezent în alertă de caniculă, cu temperaturi care pot atinge între 35 şi 40°C până sâmbătă.

Înaintea lor, echipele Portugaliei şi Croaţiei ar putea fi afectate de acest val de căldură, joi, la meciul de la Toronto, în Canada, unde sunt preconizate temperaturi maxime de 34 până la 37°C.

"Fiţi atenţi la activităţile pe care le-aţi prevăzut. În măsura posibilului, limitaţi activităţile în aer liber în timpul celor mai calde ore după-amiaza, hidrataţi-vă, dacă vă este sete, şi asiguraţi-vă că aveţi acces la climatizare, dacă este posibil", îndeamnă Owen Shieh de la serviciile meteorologice americane (NWS).

Peste tot în lume, valuri de căldură devin mai intense şi mai frecvente, din cauza modificărilor climatice - în principal din cauza combustiei cărbunelui, petrolului şi gazelor naturale.

Canicula istorică care s-a abătut asupra unei părţi a Europei este un exemmplu în acest sens.