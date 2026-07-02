Ursula von der Leyen: ”Armenia se poate baza pe UE”

Uniunea Europeană a promis joi Armeniei un sprijin economic suplimentar de 18 milioane de euro şi a anunţat liberalizarea unor reguli de export pentru bunurile sale, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să susţină această ţară din Caucazul de Sud, ţintă a presiunilor comerciale venite din partea Rusiei, informează Agerpres.

Moscova a impus restricţii comerciale extinse Armeniei înaintea alegerilor parlamentare din iunie, când partidul aflat la putere, Contractul Civil, a obţinut 49,8% din voturi. Rusia a acuzat Occidentul de interferenţă în alegeri şi s-a alăturat opoziţiei armene în a denunţa încălcări în procesul electoral.

Restricţiile impuse de Moscova, pe măsură ce Armenia a urmărit să îşi consolideze relaţiile cu Occidentul şi să adere la UE, i-au afectat Erevanului în mod serios exporturile în cazul multor produse, precum florile, peştele, produsele proaspete şi cele alcoolice.

Armenia este membră a unei uniuni economice condusă de Moscova, iar Rusia a reprezentat aproximativ 35% din comerţul exterior al Armeniei anul trecut, comparativ cu 11% pentru UE, conform statisticilor guvernamentale.

Aflată joi în vizită în capitala Erevan, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis prim-ministrului Nikol Paşinian că UE îşi va creşte sprijinul şi va ajuta la aducerea mai rapidă a bunurilor armene pe pieţele europene.

'Ştiu că Armenia se confruntă în continuare cu presiuni economice semnificative din partea Rusiei', a spus von der Leyen. 'Dar fiţi siguri: atunci când presiunea asupra partenerilor noştri creşte, UE intervine... Puteţi conta pe noi', l-a asigura pe interlocutorul său von de Layen.

Şefa executivului european a mai anunţat că UE va elimina tarifele pentru aproape 80% din exporturile armene către UE.

Sprijinul economic de 18 milioane de euro anunţat joi face parte dintr-un pachet mai amplu de 52 de milioane de euro pe care UE l-a conceput pentru Armenia la începutul lunii iunie.

Miercuri, la Baku, Ursula von der Leyen a declarat că Bruxelles-ul a promis 200 de milioane de euro sub formă de granturi pentru a îmbunătăţi legăturile de transport, energie şi cele digitale în întreg Caucazul de Sud, proiect conceput pentru a sprijini pacea între Azerbaidjan şi Armenia după o perioadă de aproape 40 de ani de război.