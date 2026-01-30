Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vaccinarea anti-HPV ar putea preveni până la 90% din cazurile de cancer de col uterin

O.D.

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 30 ianuarie

Vaccinarea anti-HPV ar putea preveni până la 90% din cazurile de cancer de col uterin

Vaccinarea anti-HPV poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin atunci când este implementată la scară largă, a transmis Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), care subliniază, totodată, rolul esenţial al depistării precoce prin programe de screening regulat. Mesajul a fost transmis în contextul Săptămânii internaţionale de luptă împotriva cancerului de col uterin, perioadă în care FABC a organizat o serie de webinarii educative dedicate organizaţiilor membre din întreaga ţară. Potrivit Federaţiei, în cadrul acestor webinarii au fost prezentate date bazate pe dovezi ştiinţifice care arată că peste 95% dintre cazurile de cancer de col uterin sunt asociate infecţiei cu HPV. „Au fost discutate eficienţa vaccinării anti-HPV, care poate preveni până la 90% dintre cazuri atunci când este implementată la scară largă, precum şi importanţa depistării precoce prin screening regulat, ca măsură complementară vaccinării”, arată FABC. Cancerul de col uterin rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer în rândul femeilor din România, deşi este considerat una dintre cele mai prevenibile forme de cancer prin politici publice eficiente. Conform datelor europene citate de FABC, România înregistrează cea mai mare incidenţă şi mortalitate din Uniunea Europeană în cazul acestui tip de cancer, cu rate ale mortalităţii de peste trei ori mai mari decât media UE. Un factor major îl reprezintă nivelul foarte scăzut de participare la programele de screening, care afectează detectarea timpurie şi, implicit, eficienţa tratamentului.

Vaccin disponibil, dar utilizat insuficient

Deşi vaccinarea anti-HPV este disponibilă în România, acoperirea vaccinală rămâne redusă comparativ cu alte state europene, unde imunizarea este larg implementată şi susţinută prin politici publice coerente. Potrivit FABC, incidenţa şi mortalitatea ridicate sunt strâns legate de lipsa unui program naţional de screening organizat şi funcţional, precum şi de accesul inegal la servicii de prevenţie. În consecinţă, un procent semnificativ al cazurilor este diagnosticat în stadii avansate ale bolii, când opţiunile terapeutice sunt limitate, iar costurile pentru sistemul de sănătate cresc considerabil.

Speranţe pentru un program naţional de screening

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a salutat iniţiativa autorităţilor de a demara un program naţional dedicat acestei patologii.

„Ne bucură iniţiativa ministrului Sănătăţii de a demara un screening naţional în ceea ce priveşte cancerul de col uterin, prin finalizarea unui registru de screening şi o campanie eficientă de informare a populaţiei”, a declarat acesta.

În final, FABC a subliniat necesitatea: dezvoltării unui program naţional de screening sustenabil şi accesibil, creşterii finanţării pentru prevenţie, susţinerii vaccinării anti-HPV ca prioritate de sănătate publică, informării corecte şi continue a populaţiei cu privire la beneficiile prevenţiei.

