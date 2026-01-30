Vânzările iPhone cresc cu 23%

Apple a raportat rezultate financiare record pentru primul trimestru fiscal, cu vânzări de iPhone-uri în valoare de 85,27 miliarde de dolari, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când veniturile din această categorie au fost de 69 miliarde de dolari, conform News.ro.

Performanţa iPhone-urilor a fost remarcabilă mai ales în China, unde vânzările au atins 25,5 miliarde de dolari, marcând cea mai bună perioadă trimestrială din istoria companiei pe această piaţă, cu un avans anual de 38%, potrivit sursei citate.

Creşterea se datorează în mare parte succesului seriei iPhone 17, apreciată pentru upgrade-uri precum ecranul Retina Display, care au făcut smartphone-urile mai atractive pentru utilizatori, adaugă News.ro.

În acelaşi trimestru, diviziile de Servicii şi iPad au înregistrat venituri de 30 miliarde, respectiv 8,6 miliarde de dolari, în timp ce vânzările de Mac-uri au scăzut cu 7%, iar accesoriile cu 2%, mai adaugă sursa citată.

Per ansamblu, Apple a raportat venituri totale de 143,76 miliarde de dolari, în creştere cu 16% faţă de anul precedent, şi un profit net de 42,1 miliarde de dolari, tot în urcare cu 16%, conform News.ro.