Venus Williams şi Leylah Fernandez s-au oprit în sferturi la US Open, la dublu

Americanca Venus Williams şi colega sa canadiană Leylah Fernandez au fost învinse, marţi, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open, de către perechea favorită 1, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, potrivit news.ro.

Sportiva din Cehia şi jucătoarea din SUA s-au impus cu 6-1, 6-2 pe terenul Louis Armstrong.

Ele vor înfrunta favoritele numărul patru, belgianca Elise Mertens şi rusoaica Veronika Kudermetova, pentru un loc în finala ultimului turneu de Grand Slam al sezonului.

Eliminată în primul tur al probei de simplu, sora mai mare Williams, în vârstă de 45 de ani, a primit în ultimul moment un wild card din partea organizatorilor pentru a participa la turneul de dublu, în care a reuşit să câştige trei meciuri consecutive.

Câştigătoare a paisprezece titluri de Grand Slam la dublu alături de sora sa mai mică, Serena, Venus Williams a revenit în competiţii la sfârşitul lunii iulie, la turneul de la Washington, după şaisprezece luni de absenţă din circuitul WTA.