Virgil Popescu: ”Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate”

S.B.
Politică / 6 noiembrie, 12:57

Virgil Popescu: ”Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate”

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, actualmente europarlamentar din partea PNL, a transmis, joi, că ”Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate”, informează news.ro.

El a precizat care au fpst deciziile pe care le-a luat ca ministru şi s-a ajuns ”la cea mai mare investiţie energetică din România”, de la insolvenţă.

”Astăzi vreau să vă vorbesc despre centrala pe cărbune de la Mintia. Acolo am fost acuzat că vreau să o vând la fier vechi. Cine m-a acuzat? Cei care au patronat un jaf naţional în Valea Jiului şi care au fost decuplaţi de la conducta de bani negri, a afirmat, joi, europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Potrivit acstuia, în realitate, ”Mintia este un caz şcoală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate”.

”Ca ministru, am pus bazele cele mai mari investiţii în energie din România după Revoluţie cu finalizare în anul 2026. Mintia a fost construită în anii 70 şi a fost zeci de ani una dintre cele mai mari centrale pe cărbune din România. În noiembrie 2019, când am devenit ministru, Mintia a intrat în insolvenţă cu datorii de peste un miliard de lei şi un ajutor de stat acordat ilegal care trebuia recuperat. În 2021, a fost oprită şi pusă în conservare, angajaţii fiind disponibilizaţi cu plăţi compensatorii. Era clar, aşa nu se mai putea continua, aduna datorii restante de sute de milioane lunari”, a mai declarat fostul ministru al Energiei.

Potrivit acestuia, în mandatul său, în august 2022, Mintia a fost vândută prin licitaţie publică de către lichidator pentru 91 de milioane de euro, dar cu condiţii clare pentru investitori.

”Rezultatul? O centrală pe gaz în ciclu combinat de peste 1.700 de MW, cea mai mare din această parte a Europei, cu o valoare a investiţiilor de 1,4 miliarde de euro. În 2023 am anunţat semnarea contractului de construcţie de tehnologie Siemens, pregătită să funcţioneze şi pe hidrogen în viitor. Termen de finalizare? Mijlocul anului 2026. Azi, investiţia este realizată în proporţie de peste 70% cu sute de muncitori şi firme româneşti pe şantier”, a mai transmis fostul ministru pe reţelele de socializare.

Acesta afirmă că ”Mintia este un caz şcoală despre reuşită”: ”Din insolvenţă am ajuns la cea mai mare investiţie energetică din România. Mintia nu este despre pierdere, este despre modernizare”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 14:12)

    cazul scoala a fost tot cand erati ministru liberalizarea pretului la energie ca sa se imbogateasca unii agreati.Eu nu as mai vorbi acum sau poate nu mai stiti preturile la energie

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

