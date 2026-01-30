Vista Bank România achiziţionează Investimental S.A.

Vista Bank a semnat un acord pentru achiziţia a 100% din acţiunile Investimental S.A., o societate de servicii de investiţii financiare, potrivit comunicatului transmis redacţiei. Conform sursei oficiale, finalizarea tranzacţiei este estimată în al doilea trimestru al acestui an şi depinde de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. În cadrul comunicatului, reprezentanţii Vista Bank subliniază că această achiziţie consolidează prezenţa băncii pe piaţa serviciilor de investiţii şi extinde gama de soluţii financiare oferite clienţilor.

"Această achiziţie va consolida prezenţa noastră pe piaţă ca grup financiar şi ne va permite să oferim clienţilor o gamă extinsă de produse şi servicii financiare. Printr-o experienţă digitală îmbunătăţită, clienţii vor avea acces, pe lângă piaţa locală, şi la pieţele majore din Europa şi Statele Unite. Ne propunem să dezvoltăm un ecosistem financiar integrat, în care clienţii să poată accesa servicii bancare tradiţionale şi diverse opţiuni de investiţii printr-o experienţă fluidă şi intuitivă”, a declarat Georgios Athanasopoulos, Director General al Vista Bank, în comunicatul de presă.

Tranzacţia a beneficiat de consultanţă financiară din partea PWC şi de consultanţă juridică oferită de David & Baias, potrivit comunicatului.