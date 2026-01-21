Volei masculin: Dinamo Bucureşti - Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup

Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, pe teren propriu, formaţia franceză Alterna Poitiers, scor 3-0, în manşa tur din optimile CEV Cup.

Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-20, 25-23.

Manşa retur, pentru un loc în sferturile CEV Cup, va avea loc în 27 ianuarie, în Franţa.

În turul anterior, Dinamo Bucureşti a eliminat formaţia Lokomotiv Plovdiv (3-0 şi 3-1), iar francezii au trecut de Panathinaikos (3-0 şi 3-1).

Campioana României a început sezonul în Liga Campionilor, dar nu a trecut de turul II preliminar, în care a fost eliminată de campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana. În primul tur, Dinamo Bucureşti a eliminat-o pe VC Strumica.

Miercuri va juca manşa tur din optimi şi Corona Braşov, în deplasare, cu olandezii de la Orion Stars Doetinchem.

În CEV Cup a mai evoluat, în primul tur, SCM Craiova, eliminată însă de belgienii de la Greenyard Maaseik.