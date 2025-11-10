Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Volum record al creditării gospodăriilor americane pe fondul creşterii restanţelor

Călin Rechea
Ziarul BURSA #Editorial / 10 noiembrie

Călin Rechea

Creditul acordat gospodăriilor din Statele Unite a atins un nou record şi în T3 2025, de 18,59 trilioane de dolari, pe fondul unei creşteri trimestriale de 197 de miliarde, după un avans de 185 de miliarde de dolari în trimestrul precedent, conform ultimului raport de la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) (vezi graficul 1).

După cum mai arată datele de la FRBNY, soldul creditului a crescut cu 642 de miliarde de dolari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 4,44 trilioane faţă de sfârşitul anului 2019.

Creşterea anuală a datoriilor populaţiei din SUA s-a accelerat până la 3,6% în T3 2025, de la 3,3% în trimestrul precedent, în condiţiile în care creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală până la 3,8%, iar creditul acordat pe carduri şi-a temperat creşterea anuală până la 5,7%, de la 5,9%.

După ce a depăşit pragul de 1 trilion de dolari în T2 2023, soldul creditului acordat pe carduri a crescut cu 24 de miliarde în al treilea trimestru al anului, până la 1,233 trilioane, iar avansul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a fost de 67 de miliarde de dolari.

Valoarea creditelor ipotecare nou acordate a crescut cu 53,87 miliarde faţă de trimestrul anterior, până la 512,15 miliarde de dolari, iar soldul creditului ipotecar a crescut cu 137 de miliarde de dolari faţă de trimestrul precedent, până la un nou maxim istoric, de 13,07 trilioane de dolari. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, creditul ipotecar a înregistrat un avans de 478 de miliarde de dolari în T3 2025.

Creditul auto şi-a temperat creşterea anuală până la 0,7% în T3 2025, de la 1,8%, pe fondul unei stagnări trimestriale la soldul de 1,655 trilioane de dolari. Valoarea creditelor auto noi acordate, inclusiv contractele de leasing şi refinanţări, a fost de 183,9 miliarde de dolari, în scădere cu 4 miliarde faţă de trimestrul anterior.

Creditul de studii a înregistrat o creştere trimestrială de 15 miliarde de dolari şi a ajuns la un sold de 1,653 trilioane de dolari, cu 47 de miliarde peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Creditul acordat gospodăriilor, exclusiv creditul ipotecar, a crescut cu 49 de miliarde de dolari faţă de T2 2025, până la 5,091 trilioane de dolari, nivel cu 129 de miliarde mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Noul record al datoriilor gospodăriilor din SUA s-a înregistrat pe fondul unei creşteri a ratei totale a restanţelor până la 4,49%, cel mai ridicat nivel din T1 2020, de la 4,41% în trimestrul precedent.

Rata totală de neperformanţă pentru întârzierile de plată de cel puţin 90 de zile a înregistrat a 15-a creştere consecutivă în T3 2025, până la 3,03%, nivel cu 12 de puncte de bază mai mare decât cel din T2 2025 şi cel mai ridicat din ultimii 12 ani (vezi graficul 2).

Cea mai mare creştere a ratei restanţelor de cel puţin 90 de zile s-a înregistrat pentru creditele de studii, de 1,38 puncte procentuale, până la un nou record, de 14,26%.

Analiştii de la FRBNY explică această creştere accelerată prin reluarea plăţilor pentru creditele de studii, după o perioadă îndelungată de suspendare, de 43 de luni, de la începutul pandemiei în 2020 până în septembrie 2023. În această perioadă, rata restanţelor pentru creditele de studii a scăzut sub 1%.

După reluarea plăţilor, a fost instituită o perioadă de un an în care nu au fost raportate restanţele la birourile de credit. Această perioadă a expirat în octombrie 2024, iar restanţele au început să apară în rapoartele de credit din T1 2025.

Pentru creditele ipotecare, rata restanţelor de cel puţin 90 de zile a scăzut cu un punct de bază, până la 1,28%, iar pentru creditele auto creşterea trimestrială a fost de 6 puncte de bază, până la 2,99%, în timp ce pentru creditele acordate pe carduri s-a înregistrat un avans de 12 puncte de bază, până la 7,05%.

O dinamică similară se înregistrează şi pentru restanţele de cel puţin 30 de zile. Rata totală a crescut cu 7 puncte de bază, până la 5,33%, cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani, de la 5,26%, în condiţiile în care rata restanţelor de cel puţin 30 de zile pentru creditele de studii a crescut cu 1,38 puncte procentuale, până la un nou record, de 14,41%, iar rata restanţelor pentru cardurile de credit a crescut cu 30 de puncte de bază, până la 8,88% (vezi graficul 3).

Pentru creditele ipotecare s-a înregistrat o scădere cu 6 puncte de bază a ratei restanţelor de cel puţin 30 de zile, până la 3,62%, iar pentru creditul auto rata restanţelor a înregistrat o scădere de 17 puncte de bază, până la 7,79%.

Valoarea totală a creditelor restante a crescut cu 24 de miliarde de dolari în T3 2025, până la circa 835 de miliarde de dolari, în condiţiile în care valoarea creditelor cu restanţe de cel puţin 90 de zile sau aflate în executare silită a fost de 555 de miliarde, în scădere de la 559 miliarde de dolari.

Raportul trimestrial de la Federal Reserve Bank of New York mai arată că s-au emis 141.640 notificări privind incapacitatea de plată a gospodăriilor în T3 2025, în creştere de la 131.320, iar numărul notificărilor privind executarea silită a creditelor ipotecare a crescut cu circa 2.000, până la 54.760.

