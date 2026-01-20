Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
XTB a introdus instrumentul care analizează presa şi transformă ştirile despre companiile listate în indicatori utili

S.E.
Miscellanea / 20 ianuarie, 13:51

Sursa foto: XTB

Compania de investiţii pe bursele internaţionale XTB a introdus în aplicaţia proprie un instrument de analiză a sentimentului mediatic care evaluează presa şi indică rapid tonul (pozitiv sau negativ) pentru instrumentele şi companiile listate la bursă, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Noul modul are la bază inteligenţa artificială şi ajută investitorii români să navigheze mai uşor prin numărul mare de ştiri, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, funcţia transformă ştirile online în informaţii practice, uşor de înţeles, ajutând clienţii să înţeleagă naraţiunile pieţei în legătură cu un instrument - toate informaţiile vor putea fi consultate direct de pe ecranul telefonului mobil.

„Pentru investitorii români, pentru care provocarea nu este lipsa informaţiei, ci disciplina de a o filtra corect, un astfel de instrument poate «face lumină», mai ales în momentele de volatilitate. Când apar ştiri multe şi contradictorii despre o companie, poţi vedea imediat dacă tonul general este favorabil sau nefavorabil. Folosit împreună cu analiza financiară şi cu disciplină, noul modul devine un partener care sprijină decizii mai bine cântărite, inclusiv în perioadele în care piaţa reacţionează puternic la ştiri”, a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB România, în comunicat.

Instrumentul utilizează procesarea avansată a limbajului natural pentru a analiza mii de articole online, traducându-le în indicatori clari şi relevanţi ai sentimentului mediatic - atât pozitivi, cât şi negative, potrivit sursei citate. Acesta ajută investitorii să ţină pasul cu ritmul rapid al peisajului mediatic şi să navigheze mai uşor prin cantitatea mare de ştiri disponibile în present, a informat XTB.

Sentimentul mass-media este disponibil pentru instrumentele de capital, inclusiv acţiuni şi ETF-uri, conform sursei citate. Acesta este generat zilnic pentru primele 300 de companii cotate la bursă şi la fiecare trei zile pentru restul companiilor, reiese din comunicatul de presă.

Modulul de sentiment media este afişat chiar din noul ecran de comenzi din aplicaţie - rezumatul prezintă întotdeauna acelaşi număr (până la trei) de argumente bullish şi bearish, a relatat sursa citată. Sursele utilizate pentru a genera argumentele care stau la baza sentimentului de piaţă sunt întotdeauna disponibile pentru revizuire suplimentară şi analiză mai aprofundată, a transmis XTB.

„Investitorii sunt copleşiţi de informaţii, dar au nevoie de claritate, deoarece nu pot procesa toate ştirile primite. Noua noastră funcţie bazată pe inteligenţă artificială elimină «zgomotul», arătând modul în care mass-media prezintă o companie la un moment dat. Drept urmare, clienţii noştri pot obţine o imagine mai rapidă şi mai clară asupra stării pieţei, ceea ce le poate îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor”, a declarat Omar Arnout, CEO al XTB, în sursa amintită.

În prezent, instrumentul de sentiment media este disponibil în aplicaţie în limbile native pentru investitorii XTB din România, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Franţa, Germania, Spania, Italia şi Chile, a concluzionat comunicatul.

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

