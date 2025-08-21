Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zeci de combatanţi Hamas, ucişi de armata israeliană

S.B.
Internaţional / 21 august, 13:02

Zeci de combatanţi Hamas, ucişi de armata israeliană

Armata israeliană a afirmat miercuri că a ucis zeci de combatanţi Hamas în Fâşia Gaza, respingând un atac al ramurii armate a mişcării islamiste palestiniene, care susţine că a ucis un număr nedeterminat de soldaţi israelieni, informează news.ro.

Potrivit mass-media israeliene, este vorba de un atac de o amploare fără precedent împotriva trupelor israeliene din Fâşia Gaza de la începutul războiului declanşat de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

„Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis” (sudul Fâşiei Gaza), se arată într-un comunicat al armatei.

Agresorii „au lansat un atac combinat cu focuri de armă şi rachete antitanc în direcţia postului. Mai mulţi dintre cei care încercau să se infiltreze în post au fost eliminaţi în lupte corp la corp şi lovituri aeriene de sprijin”.

„Un soldat al Tsahal a fost grav rănit şi alţi doi au fost uşor răniţi” în incident, potrivit armatei, care afirmă că a ucis „10 terorişti” în total şi a difuzat imagini cu atacurile sale aeriene.

Alţi opt atacatori au reuşit să se retragă în tunel. „Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operaţiunile pentru a-i localiza şi elimina”, a adăugat armata.

Potrivit lui Doron Kadoch, jurnalist la radioul militar israelian, este vorba de un atac „excepţional” de la începutul războiului.

Acesta avea drept scop răpirea soldaţilor, în timp ce între Israel şi Hamas se află pe masă o propunere de acord pentru eliberarea ostaticilor răpiţi la 7 octombrie şi un armistiţiu în teritoriul palestinian, a afirmat canalul 12 al televiziunii israeliene.

Într-un comunicat, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, ramura armată a Hamas, au raportat „un raid efectuat în această dimineaţă” de luptătorii săi „asupra unei poziţii inamice recent stabilite în sud-estul Khan Yunis”, afirmă textul.

Sprijiniţi de mortiere, combatanţii „au luat cu asalt situl şi au ţintit mai multe tancuri (...) în care ocupanţii (soldaţi israelieni, n.r.) se baricadaseră”, explică ramura armată a Hamas, care afirmă că a ucis „un şef de tanc”.

Aceasta a mai transmis că unul dintre luptătorii săi „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaţilor” israelieni, „lăsându-i morţi şi răniţi”, fără a menţiona pierderi în rândurile sale.

