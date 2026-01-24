Zelenski: „Nu e suficient ca doar Ucraina să îşi dorească încheierea războiului”

Discuţiile trilaterale se aşteaptă să se concentreze pe două probleme esenţiale: viitorul regiunii Donbas parţial ocupate şi o posibilă oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene şi americane intenţionează să le prezinte negociatorilor ruşi, potrivit The Kyiv Independent.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru publicaţia ucraineană că runda de discuţii de vineri a fost „productivă”, adăugând că discuţiile urmează să continue sâmbătă.

Liderul de la Kiev a declarat, conform sursei citate, că echipa de negocieri îl informează din oră în oră despre discuţii, dar a avertizat că este încă „prea devreme pentru a trage concluzii”.

The Kyiv Independent a mai relatat că, totodată, Zelenski a avertizat că este prematur să fie trase concluzii privind conţinutul negocierilor şi că multe vor depinde de continuarea discuţiilor şi de rezultatele următoarei runde: „Nu este suficient ca doar Ucraina să îşi dorească încheierea războiului şi atingerea unei securităţi reale. Este nevoie ca şi în Rusia să apară, măcar într-o anumită formă, o dorinţă similar.”

În acelaşi timp, potrivit unei surse anonime citată de agenţia de stat ruse TASS, în prima zi a negocierilor trilaterale desfăşurate la Abu Dhabi, Rusia, SUA şi Ucraina au discutat despre crearea unor zone-tampon şi mecanismele de control asupra lor.

Negocierile, programate să aibă loc pe parcursul a două zile, au loc într-un „regim de maximă discreţie”, a notat TASS.

Sursa citată a scris că locul exact nu a fost făcut public, presa nu este acreditată, în timp ce la marile hoteluri din oraş sau în zona palatului prezidenţial nu a fost observată o consolidare a măsurilor de securitate. De asemenea, TASS a relatat că, oficial, „nu se ştie” despre desfăşurarea consultărilor.