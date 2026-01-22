Zelenski: Acord pe garanţii de securitate cu Trump, dar teritoriile rămân o problemă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru menţinerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a conflictului cu Rusia. „Garanţiile de securitate sunt gata”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Forumul Economic Mondial de la Davos, precizând că „documentul trebuie semnat de părţi, de preşedinţi, şi apoi va fi transmis parlamentelor naţionale”, conform News.ro.

Zelenski a menţionat însă că problema teritoriilor din estul Ucrainei nu a fost încă rezolvată. „Totul se învârte în jurul părţii estice a ţării noastre. Totul se învârte în jurul teritoriilor. Aceasta este problema pe care nu am rezolvat-o încă”, subliniază News.ro.