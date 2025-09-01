Zelenski: Kievul a mobilizat peste 2 miliarde de dolari din Europa pentru a cumpăra arme din SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat în discursul său către naţiune că a reuşit să mobilizeze până acum peste 2 miliarde de dolari din diverse ţări europene pentru a cumpăra arme din SUA şi a întări în acest fel armata ucraineană, informează luni EFE.

"Scopul nostru este (să strângem) nu mai puţin de 1 miliard de dolari pentru program în fiecare lună", a afirmat Zelenski duminică seară, explicând că finanţatorii iniţiativei sunt pentru moment Olanda, Norvegia, Suedia, Danemarca, Canada, Belgia şi Letonia, conform sursei.

Preşedintele ucrainean a adăugat că banii vor fi folosiţi pentru a achiziţiona sisteme de armament din SUA, cum ar fi lansatoare de rachete antiaeriene Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, pe lângă alte tehnologii militare.

Preşedintele american Donald Trump a încetat să mai trimită arme gratis Ucrainei, aşa cum a făcut predecesorul său, şi a aprobat o formulă care permite Kievului să primească echipamente militare noi pentru care unele ţări europene plătesc.

Administraţia Trump solicită Europei să îşi asume un rol mai important în eforturile de sprijinire a Ucrainei şi de limitare a agresiunii militare ruseşti, notează EFE.