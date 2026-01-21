Acordul cu Mercosur, trimis de Parlamentul European la CJUE

---

Acordul cu Mercosur va fi trimis către CJUE de către Parlamentul European, în urma votului exprimat în plen.

Parlamentul European a votat astăzi trimiterea acordului cu Mercosur, contestat puternic de fermierii europeni, după ce Rezoluţia B10-0060/2026 privind trimiterea către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a acordului a fost adoptată cu 334 de voturi pentru.

324 de europarlamentari s-au opus trimiterii către CJUE a acordului.

A mai existat o propunere de rezoluţie din partea grupului Patrioţilor pentru Europa, care nu a întrunit voturile necesare pentru aprobare, fiind respinsă cu 402 voturi. În urma adoptării rezoluţiei propuse de un grup de deputaţi pro-europeni, acordul va fi trimis la CJUE, iar Parlamentul este nevoit să amâne, până se pronunţă Curtea, ratificarea acestui acord ce ar fi trebuit să aibă loc în perioada aprilie-mai 2026.