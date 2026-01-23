Adevăr şi exagerare în discursul lui Trump

Discursul lui Donald Trump combină fapte reale cu prezentări selective şi extrapolări optimiste. Economia SUA a avut, într-adevăr, trimestre puternice, iar creşterea din 2025 a depăşit aşteptările multor analişti. Totuşi, nu există dovezi că SUA se află într-un „boom istoric” susţinut, aşa cum sugerează retorica politică.
- Creşterea economică este solidă, dar estimările independente (FMI, OECD) indică pentru 2026 un ritm mult mai moderat, în jur de 2-2,5%, nu o explozie de 4-5% pe termen lung;
- Inflaţia a scăzut, dar nu a fost „învinsă”: indicatorii relevanţi rămân peste ţinta oficială, iar cifrele foarte mici invocate pe intervale scurte sunt metodologic discutabile;
- Cifra de 5,4% creştere trimestrială nu este confirmată oficial; ea apare ca o estimare optimistă, nu ca un rezultat validat;
- Recordurile bursiere sunt reale ca fenomen punctual, dar prezentate selectiv; ele nu se traduc automat într-o prosperitate generalizată;
- Afirmaţiile sociale (1,2 milioane scoşi de pe ajutoare) sunt neconfirmate prin date publice independente;
- Descrierea perioadei Biden drept „stagflaţie” şi a prezentului drept „cea mai dramatică revenire din istorie” este retorică, nu consens economic.
SUA rămâne una dintre cele mai dinamice economii dezvoltate, dar datele nu susţin ideea unui boom excepţional, fără precedent. Realitatea este una de rezilienţă şi creştere peste medie, nu de miracol economic.
Opinia Cititorului ( 8 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 07:56)
Numai in anii '50 (inceputul lor) erau ziare atat de anti americane in Romania. Va pisati conta vantului. Ce credeti ca rezolvati? :))
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de MAKE în data de 23.01.2026, 08:27)
Raspuns::spunem adevarul, asta rezolvam.
Pe de alta parte, lingaule, pe linga imbeculitate, mai ai si calitatea vulgaritatii.
Postarea ta incalca Regulamentul comentariilor, dara, iata, in mod neasteptat, nu ti-am eliminat-o.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de z în data de 23.01.2026, 08:41)
O expresie populara care exprima destul de plastic o parere, desi putin agramata, nu inseamna neaparat o vulgaritate.
Dar fiecare cu parerea lui.
Respect.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de MAKE în data de 23.01.2026, 11:10)
Toate vulgaritatile sunt populare, prin definitie.
Ele sunt interzise de Regulament.
Cine le profereaza pe acest site, se elimina singur din sectiunea de comentarii.
E ceva neclar in asta?!
Daca este neclar, atunci te sfatuiesc sa citesti acele publicatii la care vulgaritatile nu sunt vulgaritati.
Respect.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 08:16)
Deja suntem obisnuiti cu "exagerarile" politicienilor.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:22)
incepe sa fie si in US ca in China, nu mai raporteaza, iar cand raporteaza umfla. sau ca la ceausescu dc isi aduce aminte cineva.
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:58)
daca tinea cont si de devalorizare dolar cat iesea pib ul - 10%/an. depinde si in ce raportezi acea crestere. in aur au scadere pib 50%.
Sau, invers PIB EU +15% in USD.
Trump masoara pib ul cu ocaua mica si ii iese mai mult.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 12:17)
Cred ca Donald Trump este cel mai penibil sef de stat din lume.
Ii compatimesc pe americani....