Adevăr şi exagerare în discursul lui Trump

Discursul lui Donald Trump combină fapte reale cu prezentări selective şi extrapolări optimiste. Economia SUA a avut, într-adevăr, trimestre puternice, iar creşterea din 2025 a depăşit aşteptările multor analişti. Totuşi, nu există dovezi că SUA se află într-un „boom istoric” susţinut, aşa cum sugerează retorica politică.

- Creşterea economică este solidă, dar estimările independente (FMI, OECD) indică pentru 2026 un ritm mult mai moderat, în jur de 2-2,5%, nu o explozie de 4-5% pe termen lung;

- Inflaţia a scăzut, dar nu a fost „învinsă”: indicatorii relevanţi rămân peste ţinta oficială, iar cifrele foarte mici invocate pe intervale scurte sunt metodologic discutabile;

- Cifra de 5,4% creştere trimestrială nu este confirmată oficial; ea apare ca o estimare optimistă, nu ca un rezultat validat;

- Recordurile bursiere sunt reale ca fenomen punctual, dar prezentate selectiv; ele nu se traduc automat într-o prosperitate generalizată;

- Afirmaţiile sociale (1,2 milioane scoşi de pe ajutoare) sunt neconfirmate prin date publice independente;

- Descrierea perioadei Biden drept „stagflaţie” şi a prezentului drept „cea mai dramatică revenire din istorie” este retorică, nu consens economic.

SUA rămâne una dintre cele mai dinamice economii dezvoltate, dar datele nu susţin ideea unui boom excepţional, fără precedent. Realitatea este una de rezilienţă şi creştere peste medie, nu de miracol economic.