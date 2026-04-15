ADVERTORIAL Piaţa imobiliară în 2026: mai puţine tranzacţii, dar preţuri mai mari

Piaţa imobiliară din România intră în 2026 într-o fază care, la prima vedere, pare contradictorie: numărul tranzacţiilor scade, dar preţurile locuinţelor continuă să crească. În realitate, nu este o anomalie, ci rezultatul unui mecanism economic clar, care începe să se vadă tot mai evident.

La începutul anului 2026, volumul tranzacţiilor rezidenţiale din Bucureşti a scăzut cu 18,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. În acelaşi timp, preţul mediu al locuinţelor noi a depăşit pragul de 2.500 euro/mp, cu creşteri de două cifre în unele zone ale oraşului.

Această evoluţie nu este determinată de cerere, ci de costuri. În 2025, costurile de construcţie au crescut cu aproximativ 15%, pe fondul majorării costurilor cu forţa de muncă, care au avansat cu peste 25%, şi al materialelor de construcţie, care au crescut cu aproximativ 7%. La acestea se adaugă evoluţiile recente din piaţa energiei: petrolul a depăşit pragul de 110 dolari/baril, ceea ce influenţează direct costurile de transport şi producţie.

Într-un proiect rezidenţial, energia şi logistica generează aproximativ 25% din costul total de execuţie. În aceste condiţii, orice creştere a preţului combustibililor se transferă rapid în costul final al locuinţelor. Aceasta este realitatea economică a pieţei din 2026.

„Ce vedem acum este o schimbare de etapă. Piaţa nu mai permite improvizaţii, iar proiectele trebuie gândite mult mai riguros încă din faza de concept,” spune Adrian Vasile, Project Manager - Residential Development în cadrul ZECE.

În paralel, oferta de locuinţe noi rămâne limitată. Numărul proiectelor lansate este mai redus, iar livrările nu ţin pasul cu cererea din marile oraşe, unde se concentrează peste 70% din tranzacţiile rezidenţiale. Această combinaţie - costuri în creştere şi ofertă insuficientă - susţine în mod direct evoluţia preţurilor.

În acelaşi timp, piaţa nu îşi pierde dinamica, ci îşi schimbă structura. În anumite segmente, volumul tranzacţiilor a scăzut cu până la 50%, însă acest lucru nu indică o retragere a cererii, ci o creştere a exigenţei. Cumpărătorii nu mai reacţionează la ofertă, ci o validează.

„Diferenţa majoră faţă de anii anteriori este că astăzi clientul înţelege mult mai bine ce cumpără. Decizia nu mai este emoţională, ci una raţională, legată de calitate, costuri şi utilizare pe termen lung,” explică Adrian Vasile, Project Manager - Residential Development în cadrul ZECE.

Această schimbare este esenţială. În 2026, piaţa nu mai este despre acces, ci despre selecţie. Decizia de cumpărare este influenţată tot mai mult de costul total al locuirii, de eficienţa energetică şi de calitatea construcţiei. Într-un context în care întreţinerea pentru un apartament de două camere ajunge la 700 lei lunar, iar costurile de trai cresc, aceste criterii devin decisive.

La nivel european, capitalul revine în real estate, dar într-un mod mult mai selectiv. Proiectele sunt analizate mai atent, iar diferenţele dintre dezvoltări devin mai vizibile ca niciodată. Aceeaşi tendinţă se reflectă şi în România.

„Într-o piaţă care devine tot mai selectivă, diferenţa nu o mai face dimensiunea proiectului, ci coerenţa lui. România nu mai este o piaţă izolată, ci parte dintr-un ecosistem european. Proiectele care livrează valoare reală vor fi cele care vor susţine creşterea preţurilor în următorii ani,” adaugă Adrian Vasile, Project Manager - Residential Development în cadrul ZECE.

În 2026, direcţia pieţei nu este dată de numărul tranzacţiilor, ci de fundamentele economice. Iar aceste fundamente sunt clare: costuri în creştere, ofertă limitată şi o cerere care devine tot mai selectivă.