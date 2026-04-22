AFP: Parlamentul britanic adoptă interzicerea vânzării de ţigarete pentru toţi tinerii născuţi după 1 ianuarie 2009

Parlamentul britanic a adoptat o lege menită să facă din Regatul Unit o ţară fără tutun, interzicând vânzarea de ţigarete persoanelor născute după 1 ianuarie 2009, anunţă agenţia AFP.

Textul, agreat de deputaţi şi de lorzi, urmează să primească assentimentul regal, o formalitate, potrivit relatării AFP.

Ministrul laburist al Sănătăţii, Wes Streeting, a descris măsura drept un „moment istoric” şi a spus că va crea o „primă generaţie fără tutun”, transmite agenţia de presă.

Legea prevede că toţi cei născuţi după 1 ianuarie 2009, în prezent 17 ani sau mai tineri, nu vor mai putea cumpăra legal ţigarete niciodată, scrie AFP.

Pe lângă interdicţia vânzării, textul extinde restricţiile privind fumatul în spaţii exterioare precum locurile de joacă şi zonele din apropierea şcolilor şi spitalelor, conform relatării agenţiei.

Proiectul mai permite limitarea publicităţii produselor de vaping, impune restricţii asupra aromelor şi ambalajelor şi interzice utilizarea acestor produse în locurile unde fumatul este deja interzis, notează AFP.

Organizaţia Action on Smoking and Health (ASH) a salutat decizia drept o „cotitură decisivă”, apreciază agenţia de presă în contextul reacţiilor publice.

Măsura face din Marea Britanie a doua ţară care adoptă o interdicţie generalizată de acest tip, după Maldive; AFP aminteşte că Noua Zeelandă a introdus anterior o politică similară, dar a fost abandonată ulterior de conservatori la revenirea lor la putere.