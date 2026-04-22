AFP: Trump spune că reluarea discuţiilor cu Iranul este posibilă în următoarele zile

Donald Trump consideră posibilă reluarea discuţiilor cu Iranul în următoarele zile, într-un schimb de mesaje text cu o jurnalistă de la New York Post, relatează AFP.

„Este posibil! Preşedintele DJT”, a scris liderul de la Casa Albă, potrivit AFP, ca răspuns la o întrebare despre probabilitatea ca negocierile să aibă loc în următoarele 36 până la 72 de ore, adică până vineri.

Marţi, preşedintele american a anunţat că prelungeşte armistiţiul pentru a permite continuarea negocierilor cu Teheranul, fără să indice însă un nou termen-limită, notează AFP.