AIEA: Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut toată alimentarea electrică externă

Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut toată alimentarea electrică externă marţi, dimineaţa, din cauza unor operaţiuni militare intense, anunţă pe X Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA), potrivit news.ro.

”Centrala de la Cernobîl (ChNPP) a pierdut toată alimentarea externă, iar liniile sale către alte centrale nucleare au fost de asemenea afectate”, anunţă AIEA.

”AIEA urmăreşte activ evoluţia situaţiei pentru a evalua impactul asupra siguranţei nucleare”, anunţă directorul AIEA, Rafael Grossi.