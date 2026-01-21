Ameninţările tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda ar putea fi anulate

O decizie iminentă a Curţii Supreme a Statelor Unite privind puterile tarifare ale preşedintelui Donald Trump ar putea submina ameninţările recente de impunere a unor tarife comerciale asupra statelor europene membre NATO, relatează CNBC.

Potrivit postului american, disputa este legată de poziţia Washingtonului faţă de suveranitatea Groenlandei şi de presiunile exercitate asupra aliaţilor europeni.

Avocaţi specializaţi în comerţ internaţional au declarat pentru CNBC că noile tarife anunţate de Trump la finalul săptămânii s-ar baza, cel mai probabil, pe International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Conform CNBC, legalitatea utilizării acestei legi pentru impunerea de tarife este în prezent analizată de Curtea Supremă, care ar putea pronunţa o decizie chiar în această săptămână.

„Deşi preşedintele nu a precizat explicit dacă aceste tarife ar fi bazate pe IEEPA, o decizie a Curţii Supreme în acest sens ar afecta direct soarta tarifelor ameninţate în legătură cu Groenlanda”, a declarat Michael Lowell, partener la Reed Smith, citat de CNBC.

Acesta a explicat pentru CNBC că, dacă instanţa supremă va decide că IEEPA nu oferă preşedintelui autoritatea de a impune tarife, şi măsurile anunţate împotriva statelor NATO ar deveni ilegale.

„Situaţia ar fi similară cu cea a tarifelor aplicate Braziliei, deoarece dacă baza legală cade, şi aceste măsuri ar cădea”, a subliniat Lowell într-o declaraţie pentru CNBC.

CNBC aminteşte că Donald Trump a anunţat sâmbătă intenţia de a impune tarife progresive asupra a opt ţări europene.

Este vorba despre Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, precizează CNBC.

Potrivit CNBC, tarifele ar urma să înceapă de la 10% la 1 februarie şi să ajungă la 25% la 1 iunie, în lipsa unui acord care să permită Statelor Unite să „cumpere” Groenlanda.

Marţi dimineaţă, Curtea Supremă a publicat un nou set de decizii, însă cazul referitor la tarife nu s-a regăsit printre acestea, notează CNBC.

Conform CNBC, chiar dacă instanţa va invalida utilizarea IEEPA pentru impunerea de tarife, companiile afectate ar putea fi nevoite să iniţieze acţiuni în instanţă.

„Totuşi, ar fi procese rapide, deoarece decizia Curţii ar clarifica fără echivoc cadrul legal”, a mai declarat Lowell pentru CNBC.

CNBC mai relatează că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apreciat drept „foarte puţin probabil” ca instanţa supremă să limiteze puterile de urgenţă ale preşedintelui.

Oficialii administraţiei Trump au avertizat, de asemenea, că indiferent de verdict, noi tarife ar putea fi introduse imediat prin alte mecanisme legale, scrie CNBC.

Potrivit CNBC, unul dintre aceste instrumente este Secţiunea 232 din Legea privind extinderea comerţului din 1962, care permite restricţii comerciale din motive de securitate naţională.

Avocaţii în domeniul comerţului afirmă, citaţi de CNBC, că administraţia ar putea apela la această prevedere, mai ales în contextul investigaţiilor privind mineralele critice.

CNBC subliniază că Groenlanda joacă un rol strategic major în domeniul mineralelor critice, esenţiale pentru securitatea economică şi industrială a SUA.

Într-o proclamaţie emisă la 14 ianuarie, Trump a invocat Secţiunea 232 pentru a solicita negocieri cu state străine privind accesul la minerale critice, relatează CNBC.

Documentul prevede explicit că, în lipsa unor acorduri satisfăcătoare, pot fi impuse restricţii la import, inclusiv tarife, potrivit CNBC.

Analiştii citaţi de CNBC atrag atenţia că tarifele impuse în baza Secţiunii 232 nu se cumulează cu cele stabilite în baza IEEPA.

CNBC concluzionează că, chiar dacă Curtea Supremă va limita una dintre pârghiile legale ale Casei Albe, disputa comercială legată de Groenlanda ar putea continua sub o altă formă, menţinând tensiunile dintre Statele Unite şi aliaţii săi europeni.