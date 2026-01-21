Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ameninţările tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda ar putea fi anulate

T.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 07:02

Ameninţările tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda ar putea fi anulate

O decizie iminentă a Curţii Supreme a Statelor Unite privind puterile tarifare ale preşedintelui Donald Trump ar putea submina ameninţările recente de impunere a unor tarife comerciale asupra statelor europene membre NATO, relatează CNBC.

Potrivit postului american, disputa este legată de poziţia Washingtonului faţă de suveranitatea Groenlandei şi de presiunile exercitate asupra aliaţilor europeni.

Avocaţi specializaţi în comerţ internaţional au declarat pentru CNBC că noile tarife anunţate de Trump la finalul săptămânii s-ar baza, cel mai probabil, pe International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Conform CNBC, legalitatea utilizării acestei legi pentru impunerea de tarife este în prezent analizată de Curtea Supremă, care ar putea pronunţa o decizie chiar în această săptămână.

„Deşi preşedintele nu a precizat explicit dacă aceste tarife ar fi bazate pe IEEPA, o decizie a Curţii Supreme în acest sens ar afecta direct soarta tarifelor ameninţate în legătură cu Groenlanda”, a declarat Michael Lowell, partener la Reed Smith, citat de CNBC.

Acesta a explicat pentru CNBC că, dacă instanţa supremă va decide că IEEPA nu oferă preşedintelui autoritatea de a impune tarife, şi măsurile anunţate împotriva statelor NATO ar deveni ilegale.

„Situaţia ar fi similară cu cea a tarifelor aplicate Braziliei, deoarece dacă baza legală cade, şi aceste măsuri ar cădea”, a subliniat Lowell într-o declaraţie pentru CNBC.

CNBC aminteşte că Donald Trump a anunţat sâmbătă intenţia de a impune tarife progresive asupra a opt ţări europene.

Este vorba despre Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, precizează CNBC.

Potrivit CNBC, tarifele ar urma să înceapă de la 10% la 1 februarie şi să ajungă la 25% la 1 iunie, în lipsa unui acord care să permită Statelor Unite să „cumpere” Groenlanda.

Marţi dimineaţă, Curtea Supremă a publicat un nou set de decizii, însă cazul referitor la tarife nu s-a regăsit printre acestea, notează CNBC.

Conform CNBC, chiar dacă instanţa va invalida utilizarea IEEPA pentru impunerea de tarife, companiile afectate ar putea fi nevoite să iniţieze acţiuni în instanţă.

„Totuşi, ar fi procese rapide, deoarece decizia Curţii ar clarifica fără echivoc cadrul legal”, a mai declarat Lowell pentru CNBC.

CNBC mai relatează că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apreciat drept „foarte puţin probabil” ca instanţa supremă să limiteze puterile de urgenţă ale preşedintelui.

Oficialii administraţiei Trump au avertizat, de asemenea, că indiferent de verdict, noi tarife ar putea fi introduse imediat prin alte mecanisme legale, scrie CNBC.

Potrivit CNBC, unul dintre aceste instrumente este Secţiunea 232 din Legea privind extinderea comerţului din 1962, care permite restricţii comerciale din motive de securitate naţională.

Avocaţii în domeniul comerţului afirmă, citaţi de CNBC, că administraţia ar putea apela la această prevedere, mai ales în contextul investigaţiilor privind mineralele critice.

CNBC subliniază că Groenlanda joacă un rol strategic major în domeniul mineralelor critice, esenţiale pentru securitatea economică şi industrială a SUA.

Într-o proclamaţie emisă la 14 ianuarie, Trump a invocat Secţiunea 232 pentru a solicita negocieri cu state străine privind accesul la minerale critice, relatează CNBC.

Documentul prevede explicit că, în lipsa unor acorduri satisfăcătoare, pot fi impuse restricţii la import, inclusiv tarife, potrivit CNBC.

Analiştii citaţi de CNBC atrag atenţia că tarifele impuse în baza Secţiunii 232 nu se cumulează cu cele stabilite în baza IEEPA.

CNBC concluzionează că, chiar dacă Curtea Supremă va limita una dintre pârghiile legale ale Casei Albe, disputa comercială legată de Groenlanda ar putea continua sub o altă formă, menţinând tensiunile dintre Statele Unite şi aliaţii săi europeni.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 ianuarie
Ediţia din 21.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb