Analiză: Medicamentele, beneficii limitate în boala Alzheimer

Medicamentele dezvoltate pentru a încetini evoluţia bolii Alzheimer ar putea avea un impact mult mai redus decât se spera iniţial, potrivit unei analize recente realizate sub egida Cochrane. Cercetătorii susţin că efectele acestor tratamente sunt „nesemnificative” din punct de vedere clinic, în ciuda unor rezultate statistice aparent promiţătoare. Analiza a inclus 17 studii clinice, desfăşurate pe un total de peste 20.000 de pacienţi cu tulburări cognitive uşoare sau demenţă. Printre medicamentele evaluate s-au numărat: lecanemab, donanemab, aducanumab,

bapineuzumab, crenezumab şi solanezumab (retrase după eşecuri în studii). Concluzia principală: după aproximativ 18 luni de tratament, îmbunătăţirile cognitive au fost „fie inexistente, fie prea mici pentru a fi observate de pacienţi şi îngrijitori”. Neurologul Edo Richard a subliniat că diferenţele identificate sunt „mult sub pragul minim necesar pentru a conta în viaţa reală”.

• Riscuri potenţiale: edem şi hemoragii cerebrale

Pe lângă eficienţa limitată, cercetătorii atrag atenţia asupra unor efecte adverse importante: edem cerebral (umflarea ţesutului cerebral), hemoragii cerebrale detectate imagistic. Deşi în multe cazuri aceste efecte nu au produs simptome imediate, impactul lor pe termen lung rămâne incert. Nu toţi experţii sunt de acord cu concluziile analizei. Reprezentanţi ai organizaţiilor din domeniu, precum Alzheimer's Society, susţin că rezultatele sunt prezentate prea pesimist. Critica principală: studiul combină medicamente mai vechi, care au eşuat, cu terapii mai noi, considerate parţial eficiente. Astfel, efectul pozitiv al unor tratamente recente ar fi „diluat” în analiza globală. De altfel, autorităţi de reglementare au apreciat că unele medicamente, precum lecanemab şi donanemab, oferă totuşi un beneficiu modest, în special în stadiile incipiente ale bolii.

• Diferenţa dintre „semnificativ statistic” şi „semnificativ clinic”

Un punct esenţial evidenţiat de cercetători este diferenţa dintre: semnificaţia statistică - diferenţe măsurabile în studii, relevanţa clinică - beneficii reale, perceptibile pentru pacient. După cum explică neurologul Francesco Nonino, multe studii pot arăta rezultate „pozitive” pe hârtie, fără ca acestea să se traducă într-o îmbunătăţire concretă a vieţii pacienţilor. Durata majorităţii studiilor - aproximativ 18 luni - este considerată relativ scurtă pentru o boală cu evoluţie lentă precum Alzheimer. Există posibilitatea ca efectele reale ale tratamentelor să devină mai evidente pe termen mai lung, însă acest lucru rămâne de demonstrat. În paralel, instituţii precum National Institute for Health and Care Excellence reanalizează datele privind aceste medicamente, inclusiv impactul asupra calităţii vieţii şi costurile sistemelor de sănătate.

• Prudenţă şi speranţă

Mesajul medicilor rămâne unul echilibrat: este esenţial ca pacienţii şi familiile lor să primească informaţii realiste, fără a li se crea aşteptări nerealiste. În acelaşi timp, pentru multe familii afectate de demenţă, chiar şi o întârziere de câteva luni a declinului cognitiv poate însemna timp preţios, un argument care menţine interesul pentru continuarea cercetărilor. Deşi tratamentele anti-amiloid nu reprezintă, deocamdată, o soluţie revoluţionară, ele rămân o piesă importantă într-un puzzle mult mai complex al luptei împotriva bolii Alzheimer.