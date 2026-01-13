Analiză XTB: „Crizele geopolitice şi tensiunile Fed menţin aurul în centrul atenţiei”

Aurul a intrat într-o nouă etapă de creştere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate şi intrări masive în ETF-uri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Combinaţia dintre incertitudini geopolitice şi tensiuni legate de independenţa Rezervei Federale readuce metalele preţioase în prim plan, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Conform sursei citate, anul trecut, aurul a atins niveluri record de 53 de ori mai mult decât pragul obişnuit. Intrările în fonduri listate care deţin aur (ETF-uri specializate) au ajuns şi ele la un nivel istoric de 89 de miliarde de dolari, în timp ce activele în administrare au fost propulsate de peste două ori, a relatat comunicatul de presă.

Mai mult, deţinerile fizice ating un maxim fără precedent de 4025 de tone, de la 3224 de tone în 2024, potrivit sursei citate. Intrările în decembrie au fost dominate de America de Nord, care a reprezentat 60% din influxurile de 10 miliarde de dolari ale lunii, a transmis Claudiu Cazacu, în comunicat. Regiunea a condus topul pe parcursul întregului an, urmată de Asia şi Europa, este menţionat în sursa citată.

După acest an excepţional, cel mai bun pentru aur de după 1979, primele zile din ianuarie au reactivat energia metalelor preţioase, arată comunicatul de presă. Un nou record a fost atins luni, după weekend-ul încărcat de informaţii surprinzătoare, conform sursei citate. Deja, în mai puţin de două săptămâni de la începutul noului an, aurul a adunat un avans de 6,5%, aproape a 10-a parte din avansul anului trecut, iar argintul, mai volatil, a sărit cu 19,5%, precizează Claudiu Cazacu.

Aşa cum era de aşteptat, piaţa a reacţionat şi la ancheta ce îl vizează pe Powell, conducătorul Fed, pentru lucrările de renovare a sediului băncii centrale, şi răspunsul său care descrie investigaţia drept o încercare de a interfera cu deciziile privind dobânzile, a informat sursa citată, care a amintit că de-a lungul timpului, preşedintele a criticat în repetate rânduri nivelul ridicat al costurilor de creditare.

Comitetul de politică monetară este mai divizat în privinţa următorilor paşi decât oricând în ultimii 6 ani, cu trei voturi împotriva deciziei la ultima şedinţă, două voturi fiind pentru menţinerea ratelor şi unul pentru o tăiere de 0,5 puncte, dublă faţă de cea votată de majoritate, a menţionat comunicatul de presă. Niveluri mai scăzute ale ratelor de dobândă ar putea susţine avansul economiei, însă ar spori de asemenea riscul inflaţiei, potrivit lui Claudiu Cazacu.

Independenţa băncii centrale este recunoscută drept argument major pentru eficienţa politicii monetare, a informat sursa citată, iar, astfel, dacă investitorii percep o intenţie a administraţiei SUA de a influenţa dobânzile dincolo de echilibrul economiei reale, ar putea fi luată în calcul o reevaluare a poziţionării faţă de dolar, metale preţioase, dobânzi şi implicit inflaţie.

Membrii Congresului au avut reacţii diferite, subliniază consultantul de strategie XTB România. Unii au salutat decizia, alţii au criticat-o, inclusiv din tabăra republicană, a informat sursa citată. Potrivit declaraţiilor unui senator republican, nominalizarea unor noi membri în comitetul care decide politica monetară ar putea fi blocată până la încheierea anchetei, ceea ce ar împiedica numirea noilor membri, conform sursei citate. Schimbarea de ştafetă dorită de preşedinte ar fi, astfel, amânată, deşi aceasta ar depinde de evoluţii greu de prevăzut ale poziţiei senatorilor implicaţi până la momentul votului, a informat Claudiu Cazacu. Nivelul de incertitudine a fost amplificat, şi aceasta într-un mediu global tot mai volatil, potrivit sursei citate.

Harta lumii arată zone de risc în pulsaţie accentuată - după acţiunea SUA din Venezuela, în curs de a rescrie balanţa forţelor în America Latină, protestele din Iran ar putea pregăti o repoziţionare a Orientului Mijlociu, transmite Claudiu Cazacu. O nouă intervenţie militară nu poate fi exclusă, potrivit preşedintelui american, comentariile recent mai frecvente pe această temă sugerează o probabilitate tot mai ridicată a scenariului, a subliniat sursa citată.

În acelaşi timp, Groenlanda e în centrul unor înfruntări la nivel de discurs care pot evolua în scenarii diferite, unele fiind capabile a redesena atât prezenţa militară în zona arctică, cât şi relaţiile dintre statele situate în jurul Atlanticului, a transmis consultantul de strategie XTB. „Râul” incertitudinilor geopolitice, alimentat din surse variate, a devenit acum un adevărat fluviu, conform sursei citate. Atunci când ciocnirile plăcilor tectonice au reverberaţii în pieţele financiare, un „tsunami” de nesiguranţă produce efecte în pieţele financiare, iar apetitul limitat pentru dolar şi relativa amorţeală a Bitcoin au canalizat capitalul şi atenţia investitorilor către metalele preţioase, potrivit comunicatului de presă.

Aurul a înregistrat corecţii uşoare, motivate parţial de marcarea de profit, la finele anului trecut şi ar fi fost, poate, în lipsa unor noi impulsuri, pregătit pentru o perioadă de aşezare, digerând avansul anului anterior prin variaţii limitate sau chiar o secvenţă corectivă, a informat comunicatul.

Desfăşurările de evenimente de la începutul anului dau mai multă greutate scenariilor favorabile aurului pe termen mediu şi lung, de la unul la mai mulţi ani, este subliniat în sursa citată. În orizontul mult mai apropiat, investitorii vor urmări anunţurile referitoare la Iran sau Groenlanda pentru a decide dacă e timpul pentru noi recorduri sau pentru vânzări de adăpostire a câştigurilor notabile acumulate, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.