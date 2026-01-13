Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiză XTB: „Crizele geopolitice şi tensiunile Fed menţin aurul în centrul atenţiei”

S.E.
Miscellanea / 13 ianuarie, 19:05

Claudiu Cazacu/Sursa foto: X

Claudiu Cazacu/Sursa foto: X

Aurul a intrat într-o nouă etapă de creştere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate şi intrări masive în ETF-uri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Combinaţia dintre incertitudini geopolitice şi tensiuni legate de independenţa Rezervei Federale readuce metalele preţioase în prim plan, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Conform sursei citate, anul trecut, aurul a atins niveluri record de 53 de ori mai mult decât pragul obişnuit. Intrările în fonduri listate care deţin aur (ETF-uri specializate) au ajuns şi ele la un nivel istoric de 89 de miliarde de dolari, în timp ce activele în administrare au fost propulsate de peste două ori, a relatat comunicatul de presă.

Mai mult, deţinerile fizice ating un maxim fără precedent de 4025 de tone, de la 3224 de tone în 2024, potrivit sursei citate. Intrările în decembrie au fost dominate de America de Nord, care a reprezentat 60% din influxurile de 10 miliarde de dolari ale lunii, a transmis Claudiu Cazacu, în comunicat. Regiunea a condus topul pe parcursul întregului an, urmată de Asia şi Europa, este menţionat în sursa citată.

După acest an excepţional, cel mai bun pentru aur de după 1979, primele zile din ianuarie au reactivat energia metalelor preţioase, arată comunicatul de presă. Un nou record a fost atins luni, după weekend-ul încărcat de informaţii surprinzătoare, conform sursei citate. Deja, în mai puţin de două săptămâni de la începutul noului an, aurul a adunat un avans de 6,5%, aproape a 10-a parte din avansul anului trecut, iar argintul, mai volatil, a sărit cu 19,5%, precizează Claudiu Cazacu.

Aşa cum era de aşteptat, piaţa a reacţionat şi la ancheta ce îl vizează pe Powell, conducătorul Fed, pentru lucrările de renovare a sediului băncii centrale, şi răspunsul său care descrie investigaţia drept o încercare de a interfera cu deciziile privind dobânzile, a informat sursa citată, care a amintit că de-a lungul timpului, preşedintele a criticat în repetate rânduri nivelul ridicat al costurilor de creditare.

Comitetul de politică monetară este mai divizat în privinţa următorilor paşi decât oricând în ultimii 6 ani, cu trei voturi împotriva deciziei la ultima şedinţă, două voturi fiind pentru menţinerea ratelor şi unul pentru o tăiere de 0,5 puncte, dublă faţă de cea votată de majoritate, a menţionat comunicatul de presă. Niveluri mai scăzute ale ratelor de dobândă ar putea susţine avansul economiei, însă ar spori de asemenea riscul inflaţiei, potrivit lui Claudiu Cazacu.

Independenţa băncii centrale este recunoscută drept argument major pentru eficienţa politicii monetare, a informat sursa citată, iar, astfel, dacă investitorii percep o intenţie a administraţiei SUA de a influenţa dobânzile dincolo de echilibrul economiei reale, ar putea fi luată în calcul o reevaluare a poziţionării faţă de dolar, metale preţioase, dobânzi şi implicit inflaţie.

Membrii Congresului au avut reacţii diferite, subliniază consultantul de strategie XTB România. Unii au salutat decizia, alţii au criticat-o, inclusiv din tabăra republicană, a informat sursa citată. Potrivit declaraţiilor unui senator republican, nominalizarea unor noi membri în comitetul care decide politica monetară ar putea fi blocată până la încheierea anchetei, ceea ce ar împiedica numirea noilor membri, conform sursei citate. Schimbarea de ştafetă dorită de preşedinte ar fi, astfel, amânată, deşi aceasta ar depinde de evoluţii greu de prevăzut ale poziţiei senatorilor implicaţi până la momentul votului, a informat Claudiu Cazacu. Nivelul de incertitudine a fost amplificat, şi aceasta într-un mediu global tot mai volatil, potrivit sursei citate.

Harta lumii arată zone de risc în pulsaţie accentuată - după acţiunea SUA din Venezuela, în curs de a rescrie balanţa forţelor în America Latină, protestele din Iran ar putea pregăti o repoziţionare a Orientului Mijlociu, transmite Claudiu Cazacu. O nouă intervenţie militară nu poate fi exclusă, potrivit preşedintelui american, comentariile recent mai frecvente pe această temă sugerează o probabilitate tot mai ridicată a scenariului, a subliniat sursa citată.

În acelaşi timp, Groenlanda e în centrul unor înfruntări la nivel de discurs care pot evolua în scenarii diferite, unele fiind capabile a redesena atât prezenţa militară în zona arctică, cât şi relaţiile dintre statele situate în jurul Atlanticului, a transmis consultantul de strategie XTB. „Râul” incertitudinilor geopolitice, alimentat din surse variate, a devenit acum un adevărat fluviu, conform sursei citate. Atunci când ciocnirile plăcilor tectonice au reverberaţii în pieţele financiare, un „tsunami” de nesiguranţă produce efecte în pieţele financiare, iar apetitul limitat pentru dolar şi relativa amorţeală a Bitcoin au canalizat capitalul şi atenţia investitorilor către metalele preţioase, potrivit comunicatului de presă.

Aurul a înregistrat corecţii uşoare, motivate parţial de marcarea de profit, la finele anului trecut şi ar fi fost, poate, în lipsa unor noi impulsuri, pregătit pentru o perioadă de aşezare, digerând avansul anului anterior prin variaţii limitate sau chiar o secvenţă corectivă, a informat comunicatul.

Desfăşurările de evenimente de la începutul anului dau mai multă greutate scenariilor favorabile aurului pe termen mediu şi lung, de la unul la mai mulţi ani, este subliniat în sursa citată. În orizontul mult mai apropiat, investitorii vor urmări anunţurile referitoare la Iran sau Groenlanda pentru a decide dacă e timpul pentru noi recorduri sau pentru vânzări de adăpostire a câştigurilor notabile acumulate, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb