ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Scandalul apelor minerale agită piaţa europeană. Care dintre giganţii Nestle şi Danone ar putea fi mai afectat?

O investigaţie a presei franceze ar putea produce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, iar investitorii pe termen lung vor fi nevoiţi să ia în considerare vulnerabilităţi atunci când îşi plănuiesc paşii, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Investigaţia a dezvăluit că mai multe branduri de apă minerală, printre care Cristaline, produsă de Sources Alma, şi Vittel, Hepar, Contrex, Perrier din gama deţinută de Nestle au fost tratate cu ultraviolete sau microfiltrate, proces des întâlnit în pregătirea pentru consum a apelor potenţial contaminate.

O treime din tipurile de apă minerale franceze ar fi implicate. Metodele sunt utilizate pentru apa de ”robinet”, dar contravin reglementărilor europene pentru apa minerală, care ar trebui să fie netratată, oglindind structura şi puritatea izvorului utilizat, arată consultant de strategie în cadrul XTB România.

Izvorul din Vergeze, Franţa, este cunoscut şi utilizat de pe vremea romanilor, dar apa de acolo a început să fie îmbuteliată de doctorul Louis Perrier în 1898. Brandul de apă minerală care îi poartă numele, devenit faimos, a fost dezvoltat la nivel internaţional la începutul secolului trecut de un britanic, şi este în portofoliul Nestle din 1992.

O sentinţă în procesul care va stabili dacă în cazul său poate fi utilizată în continuare denumirea de apă minerală naturală e aşteptată lunile următoare. Chestiunea nu ţine de sănătatea publică, ci de utilizarea unor denumiri care implică aşteptări din partea consumatorilor, care au în minte un produs obţinut natural, nu tratat sau filtrat ca în cazul apei din reţea.

Autorităţile schimbă regulile pentru industria apelor minerale

Potrivit informaţiilor din Le Monde, industria apelor minerale, care contribuie cu 1 miliard de Euro la exporturi şi are peste 38 de mii de locuri de muncă, a fost considerată strategică în Franţa. Astfel, autorităţile au reformulat regulile şi au permis un anumit grad de micro-filtrare. După dezvăluirile din presă, guvernul a solicitat Comisiei Europene să stabilească până la ce nivel micro-filtrarea este acceptabilă. Regulile curente interzic filtrarea pentru a elimina microflora sau reduce contaminarea biologică. În iulie, după o solicitare a prefecturii locale, Nestle a anunţat înlocuirea sistemului de filtrare de 0,2 microni cu unul de 0,45 microni, arată Claudiu Cazacu.

Setea de apă minerală se întâlneşte cu schimbările din ultimii ani, efecte ale transformărilor climatice. Un raport oficial de hidrologie din departamentul unde se află izvoarele utilizate de Perrier a recomandat încetarea utilizării denumirii de ”apă minerală naturală”. După 5 ani de secetă, inclusiv acviferele mai adânci încep să fie afectate, într-o zonă de câmpie cu activitate agricolă intensă, ceea ce înseamnă un risc tot mai ridicat de contaminări cu îngrăşăminte sau reziduuri biologice, cu atât mai concentrate cu cât rezervele de apă sunt mai reduse, explică Claudiu Cazacu.

Cum reacţionează bursele la aceste provocări?

Nestle, gigantul elveţian, a pierdut pe bursa din Zurich 3,5% anul acesta. Vânzările organice au crescut cu 2,9% în prima jumătate a anului, dar vânzările totale au scăzut cu 1,8% la 44,2 miliarde de franci, parţial ca urmare a francului puternic. Compania se confruntă cu o creştere a preţurilor materiilor prime faţă de anii anteriori, între care şi cele la cacao şi cafea, în timp ce consumatorii sunt atenţi la cheltuieli şi mărcile private ale retailer-ilor câştigă teren. Marjele sale de profit sunt sub presiune.

Pe piaţa americană, pentru a menţine cotele de participare, compania a absorbit din efectele taxelor vamale în creştere. Divizia de vitamine, minerale şi suplimente se află într-un proces de restructurare, iar unele branduri ar putea fi vândute pe fondul unei performanţe slabe.

Problemele diviziei Nestle Water, care include brandurile de apă minerală din Franţa, se adaugă dificultăţilor pe care trebuie să le depăşească echipa de conducere aflată deja sub presiune, după schimbarea de management de anul trecut. Vânzările de 3,5 miliarde de franci ale segmentului reprezintă 4% din cifra de afaceri a companiei.

Spre deosebire de Nestle, titlurile competitorului Danone au avansat cu 10,4% anul acesta. Compania care deţine brandurile Evian şi Volvic, produse în Alpi şi în regiunea franceză Auvergne, a avut partea sa de controverse în trecut, de la studii care au detectat microplastice până la prezenţa unui pesticid, sub limita legală, dar neaşteptat în apa minerală obţinută dintr-o zonă montană considerată neatinsă de substanţe chimice.

Comunităţile locale şi fermierii din Auvergne au criticat sever Volvic pentru epuizarea rezervelor de apă. Nemulţumirea faţă de transportul apei la distanţă s-a manifestat şi în regiuni din Spania, după inundaţii devastatoare, când localnicii au fost nevoiţi să cumpere sticle îmbuteliate din surse aflate chiar în propriile regiuni, adaugă consultantul de strategie XTB România.

Tendinţa protestelor s-ar putea accentua în anii următori, în condiţiile în care episoadele de secetă au sporit în frecvenţă, iar afaceri din agricultură sau piscicultură au de suferit. Divizia de ape a Danone a avut vânzări de aproape 5 miliarde de Euro anul trecut, depăşind 17,8% din afacerile companiei. Deşi a performat bine recent, ajutată de vânzările în creştere către China, în viitorul îndepărtat Danone, cu o cotă mai ridicată din cifra de afaceri furnizată de segmentul apelor minerale decât Nestle, este mai vulnerabilă la eventuale limitări ale volumelor de producţie ca urmare a presiunii pe resurse.

O regândire a politicilor publice, a stimulentelor economice şi a valorii percepute a resurselor primare, în special a apei, ar putea aduce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, în viitor. Investitorii pe termen lung vor avea de luat în considerare presiuni şi vulnerabilităţi pentru segmentele de producţie de apă îmbuteliată. Schimbarea etichetelor şi scăderea produselor care oferă cu adevărat ”apă minerală naturală” ar putea fi doar unul dintre efecte, în cadrul unui trend mai larg de adaptare şi conservare a resurselor esenţiale, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.