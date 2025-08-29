Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANAT: Statul român, direct responsabil pentru situaţia creată de insolvenţa Cocktail Holidays

I.S.
Comunicate de presă / 29 august, 18:33

ANAT: Statul român, direct responsabil pentru situaţia creată de insolvenţa Cocktail Holidays

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) atrage atenţia asupra unei situaţii critice care afectează atât turiştii, cât şi agenţiile de turism, cauzată de dificultăţile financiare ale turoperatorului Cocktail Holidays, prezent pe piaţa românească de peste 25 de ani şi cunoscut pentru reputaţia sa bună în rândul turiştilor şi agenţiilor partenere, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cocktail Holidays a oferit de-a lungul timpului pachete complete de vacanţă, charter şi sejururi internaţionale, fiind recunoscut pentru profesionalism şi servicii de calitate. Este o situaţie delicată care necesită informare corectă şi acţiune responsabilă

ANAT subliniază că agenţiile intermediare au responsabilitatea de a informa prompt turiştii cu privire la stadiul rezervărilor, dar nu sunt răspunzătoare pentru plata despăgubirilor sau pentru achitarea serviciilor neexecutate de turoperator. În cazul în care agenţiile intermediare achită din proprie iniţiativă servicii pentru turişti, aceste plăţi nu pot activa polita de insolvenţă, aceasta fiind un drept exclusiv al turiştilor. Agenţiile devin creditori şi se pot înscrie la masa credală, urmând ca recuperarea sumelor să se facă în funcţie de patrimoniul companiei aflate în insolvenţă şi de tipul de creditor, conform ierarhiei stabilite de lege.

Această situatie in care ne aflăm putea fi evitată! ANAT a semnalat încă din 2018, odată cu implementarea Directivei Europene privind pachetele de servicii de călătorie, lipsa unui mecanism real de garantare care să protejeze turiştii în cazul insolvenţei turoperatorilor şi companiilor aeriene. De-a lungul anilor, ANAT a făcut numeroase demersuri oficiale, solicitând autorităţilor crearea unor instrumente eficiente de protecţie, atât pentru consumatori, cât şi pentru stabilitatea industriei.

Potrivit sursei, anul trecut, după multiple consultări, s-a ajuns la o propunere concretă şi funcţională: constituirea a două fonduri de garantare, unul pentru pachetele de servicii de călătorie şi unul pentru biletele de avion, menite să asigure recuperarea integrală a sumelor plătite de turişti în caz de insolvenţă, mecanisme care preiau modele europene de succes şi care au fost dezvoltate sub îndrumarea Asociaţiei Europene a Fondurilor de Garantare - EGFATT.

Conducerea ANAT a avut numeroase întâlniri cu miniştrii Economiei - Radu Oprea, Bogdan Ivan şi Radu Miruţă - precum şi cu echipele de specialişti din minister, iar proiectele de lege sunt finalizate si depuse la minister încă din august 2024, pregătite pentru adoptare. Cu toate acestea, Guvernul nu a considerat aceste măsuri prioritare, iar instrumentele existente - asigurările şi scrisorile de garanţie - nu asigură decât recuperarea parţială a pagubelor, expunând turiştii şi agenţiile la pierderi semnificative.

Statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecţie a turiştilor în caz de insolvenţă a turoperatorilor şi companiilor aeriene. Prin transpunerea incorectă a Directivei Europene 2015/2302, statul a eşuat să asigure protecţia integrală a consumatorilor, aşa cum este prevăzută de lege. În consecinţă, turiştii afectaţi sunt perfect îndreptăţiţi să se îndrepte împotriva statului român, care răspunde în solidar până la completarea procentului de despăgubire de 100% asumat prin Directivă. Această situaţie întăreşte necesitatea urgentă ca autorităţile să adopte măsuri eficiente pentru protecţia consumatorilor şi stabilitatea industriei de turism.

Pe fondul măsurilor de austeritate, al incertitudinii generale resimţite de populaţie, al scăderii semnificative a puterii de cumpărare şi al lipsei de semnale privind relansarea economică, ANAT se aşteaptă ca astfel de situaţii să devină mai frecvente.

Industria noastră, foarte atentă la reputaţie şi puternic afectată de orice eveniment care ar putea-o diminua, face eforturi pentru a preveni astfel de situaţii, însă trebuie subliniat că Guvernul nu consideră turismul important, deşi acesta ar putea genera rapid venituri consistente pentru economie, cu investiţii minime. Statul refuză să colaboreze cu specialişti şi să creeze un organism profesional dedicat gestionării domeniului în beneficiul românilor şi al României.

Conform comunicatului, pentru turişti, ANAT recomandă calm, informare şi verificarea stadiului rezervărilor înainte de orice plecare. Pachetele de servicii de călătorie cad în responsabilitatea organizatorului, indiferent dacă au fost achiziţionate direct sau prin intermediari. Agenţiile intermediare trebuie să informeze prompt turiştii despre situaţia pachetelor şi paşii care trebuie urmaţi.

Turiştii trebuie să contacteze asigurătorul pachetului, în baza contractului, pentru a solicita despăgubiri. În relaţia cu furnizorii, unele servicii, cum ar fi biletele de avion pentru charterele cu care colaborează turoperatorul, pot fi obţinute gratuit sau prin facilităţi, iar agenţiile intermediare sunt rugate să ia legătura cu aceştia pentru a sprijini turiştii.

Declaraţie Dr. Ec. Alin Burcea, preşedintele ANAT:

„De mai bine de 2 ani, ANAT a făcut demersuri oficiale către toţi miniştrii Economiei şi către Comisia de Turism din Parlament pentru adoptarea legislaţiei privind cele două fonduri de garantare, absolut vitale pentru industria noastră. Am avut numeroase întâlniri cu miniştrii Radu Oprea, Bogdan Ivan şi Radu Miruţă, precum şi cu echipele din minister, iar proiectele de lege sunt gata încă din august 2024. Cu toate acestea, niciunul dintre miniştri nu a considerat important să ducă lucrurile până la capăt. Statul român este direct responsabil pentru situaţia de astăzi, pentru că a transpus greşit directiva europeană şi nu a luat măsurile necesare pentru ca turiştii să fie protejaţi 100%, aşa cum prevede legea europeană. Singurele instrumente funcţionale - asigurările şi scrisorile de garanţie - nu asigură decât o recuperare parţială a pagubelor şi nu respectă cerinţele directivei.”

ANAT monitorizează îndeaproape situaţia şi va transmite în timp real toate informaţiile şi procedurile necesare pentru protecţia turiştilor şi a agenţiilor membre, inclusiv paşii de înscriere la masa credală pentru recuperarea sumelor de către agenţiile intermediare.

