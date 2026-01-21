Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Annalena Baerbock: ”ONU este vitală pentru pacea mondială”

S.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 14:06

Annalena Baerbock: ”ONU este vitală pentru pacea mondială”

Obiectivul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) este 'asigurarea păcii mondiale şi a securităţii internaţionale' şi din 'motive foarte, foarte bune' fiecare ţară este reprezentată în această organizaţie 'indiferent de mărimea sa, puterea ei economică sau militară', a declarat preşedinta Adunării Generale a Naţiunilor Unite, Annalena Baerbock, informează Agerpres.

Baerbock a făcut aceste declaraţii pe marginea Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, dând impresia că ar minimaliza îngrijorările celor care consideră că aşa-numitul 'Consiliul pentru Pace', iniţiat de preşedintele SUA, Donald Trump, s-ar putea substitui ONU.

Trump, care a dezvăluit recent componenţa aşa-numitului său Consiliu pentru Pace, destinat să supervizeze eforturile de reconstrucţie în Fâşia Gaza, a fost criticat în legătură cu statutul acestui organism.

Criticii acestui document, despre care se crede că Donald Trump îl va semna joi, la Davos, expune ambiţiile de extindere a competenţelor consiliului pentru a se implica în conflicte şi crize dincolo de Gaza, aspect perceput drept o provocare nedisimulată la adresa ONU.

Consiliul pentru Pace, pe care Trump intenţionează să-l prezideze, a primit un mandat clar privind Gaza din partea Consiliului de Securitate al ONU, ale cărui rezoluţii sunt obligatorii în conformitate cu dreptul internaţional, a explicat Baerbock, potrivit căreia carta ONU este de o importanţă 'existenţială pentru pace, securitate şi prosperitate'.

'Marea majoritate a ţărilor ştiu că pacea internaţională este poliţa lor de asigurare de viaţă şi că regulile globale sunt, de asemenea, necesare pentru succesul economiilor şi dezvoltării lor', a subliniat Baerbock, fost ministru de externe german între 2021 şi 2025.

Dacă 'unele ţări' încearcă acum să-şi urmărească interesele prin forţă, 'această alianţă interregională - în pofida tuturor diferenţelor existente în alte privinţe - trebuie, pur şi simplu din motive de autoprotecţie, să adopte o poziţie clară împotriva acestui fenomen şi să apere ordinea internaţională bazată pe reguli', a declarat preşedinta Adunării Generale a ONU.

