APIA: Sprijin financiar de aproape 54 milioane lei pentru crescătorii de animale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Judeţene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna iunie 2025.

Suma plătită este în valoare de 53,76 milioane de lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Banii sunt plătiţi pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.