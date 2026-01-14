Arval România a lansat parteneriate strategice cu KIA, MG şi Maxus

Arval România marchează o premieră pe piaţa locală prin lansarea de parteneriate cu mărcile KIA, MG şi Maxus, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Arval devine furnizorul serviciilor de leasing operaţional pe care KIA, MG şi Maxus le vor oferi companiilor din România sub mărcile KIA Lease Powered by Arval, MG Lease Powered by Arval şi Maxus Lease Powered by Arval, a relatat sursa menţionată. Împreună, Arval şi partenerii săi vor colabora pentru a livra cele mai competitive şi avansate soluţii de leasing operaţional, având ca scop asigurarea celei mai bune experienţe pentru clienţii corporativi, a informat sursa citată.

Conform sursei amintite, Arval România răspunde nevoilor prin extinderea portofoliului său de parteneriate strategice; modelul de parteneriat, deja implementat la nivel european, le permite companiilor să acceseze servicii de leasing operaţional sub brandul lor preferat, beneficiind de expertiza şi infrastructura Arval.

Cu o prezenţă în creştere pe piaţa din România, KIA, MG şi Maxus sunt mărci recunoscute care oferă o gamă competitivă de autovehicule pentru pasageri şi vehicule comerciale, concentrate pe inovaţie, electrificare şi soluţii de mobilitate adaptate nevoilor actuale ale clienţilor, este subliniat în comunicatul de presă.

„Acest parteneriat reprezintă un moment definitoriu pentru Arval România şi pentru piaţa de mobilitate corporativă. Suntem mândri să contribuim, alături de parteneri renumiţi precum KIA, MG şi Maxus, în lansarea soluţiilor de leasing operaţional de marcă. Ne propunem să oferim companiilor din România nu doar acces la o gamă extinsă de modele, ci şi o experienţă de mobilitate completă, sigură şi eficientă,” a declarat Roxana Lupescu, Director General Arval România, în comunicat.

„Prin aceste colaborări, companiile beneficiază de flexibilitate, servicii integrate şi suport dedicat, toate sub umbrela unor branduri recunoscute la nivel internaţional. Este un pas firesc în strategia noastră de a sprijini dezvoltarea durabilă a mobilităţii în mediul de afaceri din România,” a adăugat George Damian, Director General şi acţionar Quantum Auto Max, în sursa amintită anterior.

Prin parteneriatele amintite, clienţii corporativi din ţara noastră au acces, a relatat comunicatul, la:

*O gamă largă de modele KIA, MG şi Maxus, inclusiv vehicule electrificate şi vehicule comerciale uşoare, adaptate nevoilor actuale de mobilitate ale companiilor.

*Servicii integrate de leasing operaţional: închirierea vehiculului, gestionarea completă a acestuia (asigurare, întreţinere, asistenţă rutieră), oferte flexibile şi personalizate pentru fiecare tip de afacere.

*Procese simplificate şi predictibilitate financiară, cu un singur punct de contact şi costuri transparente pe toată durata contractului.

*Suport pentru companii în tranziţia către inovaţie şi sustenabilitate, facilitând adoptarea flotelor electrificate şi a tehnologiilor moderne.