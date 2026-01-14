Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Arval România a lansat parteneriate strategice cu KIA, MG şi Maxus

S.E.
Miscellanea / 14 ianuarie, 14:50

Sursa foto: Arval România

Sursa foto: Arval România

Arval România marchează o premieră pe piaţa locală prin lansarea de parteneriate cu mărcile KIA, MG şi Maxus, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Arval devine furnizorul serviciilor de leasing operaţional pe care KIA, MG şi Maxus le vor oferi companiilor din România sub mărcile KIA Lease Powered by Arval, MG Lease Powered by Arval şi Maxus Lease Powered by Arval, a relatat sursa menţionată. Împreună, Arval şi partenerii săi vor colabora pentru a livra cele mai competitive şi avansate soluţii de leasing operaţional, având ca scop asigurarea celei mai bune experienţe pentru clienţii corporativi, a informat sursa citată.

Conform sursei amintite, Arval România răspunde nevoilor prin extinderea portofoliului său de parteneriate strategice; modelul de parteneriat, deja implementat la nivel european, le permite companiilor să acceseze servicii de leasing operaţional sub brandul lor preferat, beneficiind de expertiza şi infrastructura Arval.

Cu o prezenţă în creştere pe piaţa din România, KIA, MG şi Maxus sunt mărci recunoscute care oferă o gamă competitivă de autovehicule pentru pasageri şi vehicule comerciale, concentrate pe inovaţie, electrificare şi soluţii de mobilitate adaptate nevoilor actuale ale clienţilor, este subliniat în comunicatul de presă.

„Acest parteneriat reprezintă un moment definitoriu pentru Arval România şi pentru piaţa de mobilitate corporativă. Suntem mândri să contribuim, alături de parteneri renumiţi precum KIA, MG şi Maxus, în lansarea soluţiilor de leasing operaţional de marcă. Ne propunem să oferim companiilor din România nu doar acces la o gamă extinsă de modele, ci şi o experienţă de mobilitate completă, sigură şi eficientă,” a declarat Roxana Lupescu, Director General Arval România, în comunicat.

„Prin aceste colaborări, companiile beneficiază de flexibilitate, servicii integrate şi suport dedicat, toate sub umbrela unor branduri recunoscute la nivel internaţional. Este un pas firesc în strategia noastră de a sprijini dezvoltarea durabilă a mobilităţii în mediul de afaceri din România,” a adăugat George Damian, Director General şi acţionar Quantum Auto Max, în sursa amintită anterior.

Prin parteneriatele amintite, clienţii corporativi din ţara noastră au acces, a relatat comunicatul, la:

*O gamă largă de modele KIA, MG şi Maxus, inclusiv vehicule electrificate şi vehicule comerciale uşoare, adaptate nevoilor actuale de mobilitate ale companiilor.

*Servicii integrate de leasing operaţional: închirierea vehiculului, gestionarea completă a acestuia (asigurare, întreţinere, asistenţă rutieră), oferte flexibile şi personalizate pentru fiecare tip de afacere.

*Procese simplificate şi predictibilitate financiară, cu un singur punct de contact şi costuri transparente pe toată durata contractului.

*Suport pentru companii în tranziţia către inovaţie şi sustenabilitate, facilitând adoptarea flotelor electrificate şi a tehnologiilor moderne.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb