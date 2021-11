ASOCIAŢIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI DE SOFTWARE ŞI SERVICII:Sectorul IT poate continua să fie motor de creştere economică doar în condiţii de stabilitate şi predictibilitate fiscală

În contextul dezbaterilor actuale din spaţiul public, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) subliniază că scutirea de impozit pentru angajaţii din IT reprezintă fundamentul de stabilitate şi predictibilitate fiscală care a permis sectorului o creştere remarcabilă în ultimii 20 de ani, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Piaţa muncii se transformă cu o viteză accelerată în IT, iar contextul pandemic nu a făcut decât să stimuleze această dinamică, spre formate de tipul work-from-anywhere ce pun presiune pe angajatori. În acest context, stabilitatea şi predictibilitatea fiscală sunt obiective majore, esenţiale pentru menţinerea ritmului robust de creştere din sector precum şi pentru stimularea impactului pozitiv pe care IT-ul l-a avut în ultimii ani atât în evoluţia PIB, cât şi a creşterii exporturilor româneşti.

Potrivit reprezentanţilor ANIS, în 2020, numărul angajaţilor din sectorul IT care au beneficiat de facilitatea fiscală a depăşit 103.000 de persoane, o dovadă clară că măsura este în continuare atractivă şi de o importanţă majoră la nivelul industriei. Or, dezbaterile privind ajustarea cadrului fiscal cu impact asupra sectorului ar trebui să pornească de la un studiu de impact capabil să prezinte aportul IT-ului în economie, precum şi presiunile de pe piaţa muncii şi tendinţele regionale din acest sector. Fără acest studiu, eliminarea facilităţilor fiscale are potenţialul de a intensifica dezechilibrul din piaţa IT, unde fenomenul evitării taxelor prin intermediul micro întreprinderilor este scăpat de sub control de către stat.

ANIS a comisionat un astfel de studiu care, odată finalizat, va fi prezentat tuturor factorilor decidenţi pentru ca soluţiile identificate de aceştia să rezulte exclusiv pe baza datelor şi cifrelor din sector, din economie, atât raportat în plan naţional, cât şi regional. Până la finalizarea studiului, considerăm important să punctăm că România este, astăzi, penultima în UE la ponderea de specialişti în IT angajaţi raportat la total angajaţi din economie, conform Eurostat (link). Există un deficit cronic de programatori la nivel European, iar România din nefericire este la coada acestui clasament. Pachetul de măsuri fiscale aflat în vigoare a reuşit să menţină sectorul IT atractiv pentru investiţii şi angajări. În loc să crească numărul IT-iştilor şi să ne apropie de media europeană, eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru IT-işti riscă să genereze un şoc în piaţa locală de IT, una extrem de fluidă şi deschisă relocării de proiecte şi personal.