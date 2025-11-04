Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Auchan şi BRD lansează un pachet de soluţii de finanţare sustenabilă

R.S.
Companii / 4 noiembrie, 12:08

Auchan şi BRD lansează un pachet de soluţii de finanţare sustenabilă

Auchan România şi BRD - Groupe Societe Generale anunţă lansarea în premieră a unui pachet de finanţare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan. Această iniţiativă face parte dintr-un parteneriat strategic ce susţine decarbonizarea operaţiunilor şi a produselor alimentare şi nealimentare. În baza acestui program, companiile partenere pot accesa finanţări în condiţii favorabile pentru investiţii în eficienţă energetică, mobilitate electrică, tehnologii cu amprentă scăzută de carbon sau soluţii care reduc consumul de resurse naturale. De asemenea, furnizorii Auchan pot beneficia de credite corelate cu obiectivele de sustenabilitate. Acest demers marchează o premieră naţională, reprezentând o colaborare unică între un retailer şi o instituţie financiară, construită pentru a sprijini direct companiile în tranziţia către modele de business mai sustenabile, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Programul se adresează furnizorilor Auchan România, atât IMM-uri, cât şi companii mari şi SPV-uri (special purpose vehicles) din diverse sectoare, care doresc să investească în soluţii mai bune de eficienţă energetică sau să dezvolte planuri de decarbonizare. Acestea vor avea acces la soluţii financiare avantajoase şi la o reţea de consultanţi specializaţi care îi vor sprijini în definirea obiectivelor şi măsurarea progreselor. Companiile eligibile pot aplica pentru o gamă extinsă de finanţări sustenabile, care acoperă o arie diversă de investiţii sau obiective de sustenabilitate, precum:

credite corelate cu obiective de sustenabilitate

credite pentru energie regenerabilă

credite pentru investiţii în instalaţii fotovoltaice

credite pentru proiecte de eficienţă energetică şi clădiri eficiente energetic

credite de finanţare a soluţiilor de transport şi mobilitate cu amprentă scăzută de carbon

credite destinate proiectelor de finanţare a economiei albastre, care optimizează utilizarea resurselor de apă

„Această iniţiativă unică dedicată furnizorilor noştri vine în contextul Programului Parteneri pentru Decarbonizare, prin care oferim oportunitatea companiilor din România să aibă acces la finanţare sustenabilă în condiţii avantajoase. Obiectivul este să creăm un ecosistem în care furnizorii Auchan au acces la finanţare pentru a-şi optimiza operaţiunile şi pentru a creşte rezilienţa agriculturii şi economiei româneşti în faţa schimbărilor climatice. Efectul acestor măsuri va avea impact în reducerea emisiilor de carbon, precum şi oportunitatea de a reduce costuri prin creşterea eficienţei sau prin optimizarea operaţiunilor. Încurajez furnizorii Auchan să abordeze cu maximă deschidere acest parteneriat, care a fost special gândit pentru ei. Le mulţumim partenerilor de la BRD pentru faptul că au înţeles provocările pe care le au furnizorii noştri în acest context economic marcat de urgenţa climatică”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan România.

„Ne bucurăm să sprijinim tranziţia sustenabilă a companiilor româneşti prin intermediul acestui parteneriat strategic cu Auchan. Această iniţiativă este mai mult decât o soluţie de finanţare: este un catalizator pentru transformarea unui întreg ecosistem de furnizori, de la producători la retaileri. Prin sprijinirea furnizorilor în realizarea unor investiţii în tehnologii cu amprentă redusă şi în decarbonizare, contribuim la construirea unei economii mai reziliente şi mai competitive. La BRD, credem că sustenabilitatea şi performanţa merg mână în mână şi dorim să fim un partener pe termen lung în această călătorie”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct, BRD Groupe Societe Generale.

Programul contribuie, de asemenea, la reducerea riscului de credit pe termen lung, prin implementarea unor planuri de decarbonizare şi prin consolidarea rezilienţei companiilor participante. În plus, procesul intern de analiză a cererilor de finanţare este optimizat pentru un timp de răspuns rapid, iar partenerii implicaţi vor beneficia de o poziţionare mai solidă în piaţă şi în lanţul de valoare, prin alinierea la obiectivele globale de mediu şi sustenabilitate.

Programul de finanţare sustenabilă a fost lansat oficial în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, aflat la cea de-a doua ediţie şi organizat sub egida Climate Change Summit - cel mai important forum din Europa Centrală şi de Est dedicat combaterii schimbărilor climatice. Evenimentul a reunit peste 100 de furnizori şi parteneri ai Auchan România, alături de experţi în sustenabilitate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, pentru a identifica soluţii concrete privind reducerea emisiilor şi creşterea competitivităţii în lanţul de aprovizionare alimentar.

