AVERTISMENT FITCH:Profiturile băncilor americane vor fi supuse presiunilor în 2021

Multe dintre marile bănci din SUA care şi-au publicat recent rezultatele financiare pe ultimul trimestru din 2020 au consemnat creşteri importante ale câştigurilor lor în baza eliberării de provizioane, arată agenţia de evaluare Fitch Ratings, care atrage însă atenţia că profitabilitatea instituţiilor în cauză se va confrunta cu provocări în 2021, având în vedere aşteptările privind menţinerea dobânzilor la niveluri extrem de scăzute, cererea redusă de împrumuturi comerciale şi de consum, respectiv reducerea veniturilor din ipoteci.

Fitch menţionează, totuşi, că mai multe eliberări de rezerve sunt posibile în cazul în care prognozele economice vor continua să se îmbunătăţească, pe fondul stimulentelor fiscale suplimentare, ceea ce va influenţa în mod pozitiv profiturile băncilor în 2021.

Conform Fitch, rezultatele băncilor din ultimul trimestru al anului trecut au fost susţinute, de asemenea, de veniturile din activitatea solidă de pe pieţele de capital, care au compensat efectele dobânzilor mici. Potrivit agenţiei de evaluare, dobânzile extrem de scăzute vor continua să afecteze veniturile nete din dobânzi ale băncilor, anul acesta.

Pe partea pozitivă, Fitch evidenţiază faptul că ratele capitalului (conform cerinţelor de reglementare), precum şi calitatea creditului s-au menţinut solide în cursul trimestrului octombrie-decembrie 2020. Totodată, rambursarea împrumuturilor comerciale, împreună cu câştigurile generate de lipsa răscumpărărilor de acţiuni, au continuat să susţină ratele de capital, notează Fitch.

În schimb, majoritatea băncilor americane şi-au anunţat intenţia de a relua programele de răscumpărare de acţiuni în primul trimestru din 2021, după cum a permis recent banca centrală a SUA (Federal Reserve - Fed). Între timp, stimulentele guvernamentale suplimentare ar trebui să continue să atenueze pierderile din credite pe parcursul lui 2021.

Fitch menţionează că împrumuturile neperformante au crescut anul trecut, îndeosebi cele imobiliare comerciale şi cele acordate sectoarelor afectate puternic de închiderea activităţilor din cauza pandemiei de Covid-19.

În contextual dat, Fitch recomandă ca băncile cu rating ridicat să fie atente la distribuţiile de capital pe tot parcursul anului 2021, având în vedere incertitudinea economică persistentă, care ar putea avea impact asupra pierderilor din credite, în special în zonele şi sectoarele economiei puternic lovite de pandemie.

Fitch nu preconizează o creştere semnificativă a ratingurilor băncilor americane în 2021, având în vedere aşteptările privind câştiguri relativ mici în viitorul previzibil, în ciuda redresării economice anticipate după lansarea vaccinării în masă, stimulentele recent adoptate şi potenţialele măsuri suplimentare de susţinere. Totuşi, Fitch observă că performanţa marilor bănci americane pe tot parcursul pandemiei şi evoluţia preconizată pentru 2021 vor susţine perspectivele stabile ale sectorului în anul curent şi probabil vor atenua presiunea pe termen scurt asupra ratingurilor.

• Northwest Arkansas: Marile bănci americane au avut venituri record din tranzacţionare în 2020

Veniturile record din tranzacţionare au contribuit la transformarea lui 2020 într-un an bun pentru cele mai mari bănci americane, în condiţiile în care alte industrii au avut evoluţii negative din cauza pandemiei, scrie publicaţia Northwest Arkansas, menţionând că în timp ce optimismul pare să fi pus stăpânire pe o mare parte din instituţiile de pe Wall Street, întrebarea care apare acum este cum va arăta 2021, mai ales că directorii giganţilor Goldman Sachs Group Inc. şi Morgan Stanley au avertizat că este puţin probabil ca evoluţia ascendentă a veniturilor din tranzacţii, de anul trecut, să se repete în 2021.

Cele mai mari cinci bănci din SUA au raportat recent venituri mai mari din tranzacţionarea acţiunilor decât se aşteptau analiştii, Goldman Sachs, Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. şi Morgan Stanley depăşind chiar cu două cifre estimările. Creşterea veniturilor a coincis cu o explozie a tranzacţionării pe burse în 2020, fenomen atribuit creşterii pieţelor, plictiselii generate de pandemie în rândul americanilor şi unei credinţe aparent euforice că acţiunile vor avea o traiectorie ascendentă de durată.

Totuşi, directorii Goldman Sachs au avertizat recent că este posibil ca 2021 să nu ofere aceleaşi oportunităţi de tranzacţionare care au dus la rezultatele pozitive de anul trecut, iar directorul financiar al Morgan Stanley, Jon Pruzan, a declarat că este "puţin probabil să repetăm anul 2020".

• JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley şi Wells Fargo şi-au redus provizioanele pentru pierderile din credite

Cinci dintre cei mai mari creditori americani - JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley şi Wells Fargo & Co. - şi-au redus provizioanele combinate pentru pierderi din credite cu aproximativ 6 miliarde de dolari începând cu luna septembrie, ceea ce a susţinut câştigurile acestor instituţii în ultimele trei luni din 2020.

Reducerea rezervelor JPMorgan s-a concentrat pe divizia care se adresează corporaţiilor, în timp ce la Bank of America, eliberarea de reserve a privit în principal activitatea de pe segmentul de consum, potrivit Northwest Arkansas. Băncile menţionate au informat că optimismul legat de viitorul economiei şi bilanţurile sănătoase ale gospodăriilor şi companiilor sunt motivele deciziilor de reducere a provizioanelor pentru pierderi din credite.

Băncile menţionate plus Goldman Sachs au avut rezerve de peste 35 de miliarde de dolari pentru acoperirea pierderilor potenţiale din împrumuturi în prima jumătate a anului 2020, când puţini specialişti aveau idee despre cum va afecta pandemia economia şi capacitatea debitorilor de a-şi achita ratele bancare.

Jennifer Piepszak, directorul financiar al JPMorgan, a declarat, citat de Northwest Arkansas: "Se simte că, în acest moment, în această criză, «podul» a fost suficient de puternic. Dar, întrebarea care se menţine este: Podul este suficient de lung?".

Creditele neperformante din industria bancară a SUA au rămas relativ scăzute - mult fiind sub cele mai severe estimări din primăvara trecută -, iar cheltuielile gospodăriilor au crescut în ultimele luni, notează sursa.

Conform publicaţiei citate, în cazul JPMorgan, cheltuielile clienţilor cu cardurile de debit şi de credit au crescut cu 26% în ultimul trimestru din 2020 faţă de cele şase luni anterioare şi au urcat uşor comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019.

Totodată, directorul executiv al Bank of America, Brian Moynihan, a declarat că plăţile totale ale consumatorilor şi ale clienţilor întreprinderi mici, prin carduri de credit, au crescut cu 6,7% în primele săptămâni ale lunii ianuarie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit multor bănci, consumatorii au preferat să utilizeze mai întâi cardurile de debit, iar apoi pe cele de credit, semn că gospodăriile au numerar, dar sunt reticente să contracteze datorii suplimentare.

JPMorgan, Citigroup, Bank of America şi Comerica Inc. se aşteaptă ca avansul împrumuturilor să se accelereze anul acesta, dar nu mai devreme de luna iunie. PNC Financial Services Group Inc. şi Zions Bancorp, care se numără printre cei mai mari 50 de creditori americani, consideră că împrumuturile din bilanţurile vor creşte cu un procent redus, de o singură cifră.

Anul trecut, băncile din SUA şi-au majorat împrumuturile şi contractele de leasing cu 3%, în total, în timp ce depozitele - care asigură fondurile pentru împrumuturi - au crescut cu 21%, arată cifrele băncii centrale americane.

Cinci dintre cele mai mari şase bănci americane au devenit mai mari şi aparent mai puternice în timpul celei mai grave pandemii din ultimul secol. Primele cinci mari bănci din SUA aveau active totale de 10,7 trilioane de dolari la sfârşitul anului 2020, în creştere cu 20% faţă 2019, notează sursa. Numai în cazul JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, creşterea a fost de 699 de miliarde de dolari.

Cele cinci bănci au raportat venituri nete totale de 79 de miliarde de dolari pentru anul 2020, în scădere faţă de cele 100 de miliarde de dolari pe care le-au obţinut în 2019, dar cifra arată o evoluţie foarte bună, având în vedere că a fost acumulată în timpul unei pandemii, a unei creşteri a şomajului şi a opririi activităţilor economie.

• JPMorgan Chase a eliberat provizioane de aproape 3 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2020

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană după active, a raportat, în 15 ianuarie, un profit net de 12,14 miliarde de dolari pentru ultimele trei luni din 2020, mai mare cu 42% faţă de acelaşi interval din 2019. Veniturile băncii au fost de 29,22 miliarde de dolari, în creştere cu 3%. Banca a eliberat provizioane de 2,9 miliarde de dolari în perioada de raportare.

Tot săptămâna trecută, Citigroup a publicat un câştig de 4,63 miliarde de dolari, în scădere cu 7%, însă acesta a fost aproape dublu faţă de aşteptări. Veniturile sale au pierdut 10%, atingând 16,5 miliarde de dolari. Citigroup a eliberat provizioane de 1,5 miliarde de dolari.

Săptămâna aceasta, Bank of America a anunţat că profitul său a scăzut cu 28% în ultimele trei luni din 2020, la 5,47 miliarde de dolari, iar vânzările s-au diminuat cu 10%, la 20,2 miliarde de dolari. Banca a eliberat rezerve de 828 de milioane de dolari în intervalul amintit.

Wells Fargo a obţinut un profit de 2,99 miliarde de dolari, faţă de 2,87 miliarde de dolari în ultimele trei luni din 2019. Veniturile băncii au scăzut cu 5%, la 17,93 miliarde de dolari. Banca a eliberat rezerve de circa 760 de milioane de dolari.

Banca de investiţii Goldman Sachs a raportat profituri nete de 4,5 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea din 2020, în urcare cu 135% faţă de acelaşi interval al anului anterior, la venituri de 11,74 miliarde de dolari, mai mari cu 18%. Morgan Stanley şi-a majorat profitul cu 51% în perioada menţionată, la 3,39 miliarde de dolari, şi veniturile - cu 26%, la 13,64 miliarde de dolari.