Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Avertisment global: ceasul apocalipsei arată 85 de secunde până la miezul nopţii

O.S.
Internaţional / 27 ianuarie, 20:16

Avertisment global: ceasul apocalipsei arată 85 de secunde până la miezul nopţii

Orologiul apocalipsei - simbol al iminenţei unui cataclism global din 1947 - s-a apropiat marţi de miezul nopţii mai mult decât oricând, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de armamentul nuclear, schimbările climatice şi dezinformare, conform News.ro.

The Bulletin of the Atomic Scientists a stabilit ora ceasului apocalipsei la 85 de secunde înainte de miezul nopţii, cu patru secunde mai puţin decât în 2025. Anunţul survine la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump, perioadă în care acesta a tulburat ordinea mondială prin atacuri unilaterale şi prin retragerea Statelor Unite din mai multe organizaţii internaţionale, potrivit News.ro.

Rusia, China, Statele Unite şi alte state mari au devenit tot mai agresive, ostile şi naţionaliste, anunţă grupul de cercetători, precizând că au dat ceasul înainte după consultări cu un comitet format din opt laureaţi ai Premiului Nobel, a relatat News.ro.

Acordurile internaţionale obţinute cu mare dificultate sunt pe cale să se prăbuşească, accelerând o competiţie între marile puteri în care câştigătorul ia totul şi subminând cooperarea internaţională esenţială pentru reducerea riscurilor războiului nuclear, schimbărilor climatice, utilizării abuzive a biotehnologiilor, ameninţării potenţiale a inteligenţei artificiale şi a altor pericole apocaliptice”, susţin aceştia, conform News.ro.

Comitetul avertizează, de asemenea, asupra riscului crescut al unei curse a înarmării nucleare, în contextul în care Tratatul New START privind reducerea armelor nucleare dintre Statele Unite şi Rusia urmează să expire săptămâna viitoare, iar Trump pune presiuni pentru implementarea unui sistem antirachetă costisitor, denumit „Domul de aur”, în cadrul căruia ar urma să fie amplasat armament pe orbită, a precizat News.ro.

El subliniază niveluri-record ale emisiilor de dioxid de carbon (CO₂), principalul factor al încălzirii globale. În acest context, Donald Trump a schimbat radical politica americană în domeniul combaterii modificărilor climatice, conform News.ro.

Trăim un Armageddon al informaţiei - criza care stă la baza tuturor crizelor -, alimentat de o tehnologie predatoare care răspândeşte minciunile mai rapid decât faptele şi profită de pe urma dezbinării noastre”, a declarat Maria Ressa, jurnalistă de investigaţie filipineză şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a relatat News.ro.

Numit uneori „orologiul sfârşitului lumii”, acest indicator metaforic a fost creat în 1947 ca reacţie la creşterea pericolului nuclear şi la confruntarea dintre cele două blocuri în timpul Războiului Rece. În anul creării sale, ceasul a fost reglat la miezul nopţii minus şapte minute. De atunci, membrii organizaţiei cu sediul la Chicago au extins criteriile de evaluare, incluzând, de exemplu, pandemiile, criza climatică sau campaniile de dezinformare de stat, conform News.ro.

Grupul de experţi ajustează anual ora ceasului, relatează News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb