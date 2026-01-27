Avertisment global: ceasul apocalipsei arată 85 de secunde până la miezul nopţii

Orologiul apocalipsei - simbol al iminenţei unui cataclism global din 1947 - s-a apropiat marţi de miezul nopţii mai mult decât oricând, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de armamentul nuclear, schimbările climatice şi dezinformare, conform News.ro.

The Bulletin of the Atomic Scientists a stabilit ora ceasului apocalipsei la 85 de secunde înainte de miezul nopţii, cu patru secunde mai puţin decât în 2025. Anunţul survine la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump, perioadă în care acesta a tulburat ordinea mondială prin atacuri unilaterale şi prin retragerea Statelor Unite din mai multe organizaţii internaţionale.

Rusia, China, Statele Unite şi alte state mari au devenit tot mai agresive, ostile şi naţionaliste, anunţă grupul de cercetători, precizând că au dat ceasul înainte după consultări cu un comitet format din opt laureaţi ai Premiului Nobel.

Acordurile internaţionale obţinute cu mare dificultate sunt pe cale să se prăbuşească, accelerând o competiţie între marile puteri în care câştigătorul ia totul şi subminând cooperarea internaţională esenţială pentru reducerea riscurilor războiului nuclear, schimbărilor climatice, utilizării abuzive a biotehnologiilor, ameninţării potenţiale a inteligenţei artificiale şi a altor pericole apocaliptice", susţin aceştia.

Comitetul avertizează, de asemenea, asupra riscului crescut al unei curse a înarmării nucleare, în contextul în care Tratatul New START privind reducerea armelor nucleare dintre Statele Unite şi Rusia urmează să expire săptămâna viitoare, iar Trump pune presiuni pentru implementarea unui sistem antirachetă costisitor, denumit „Domul de aur", în cadrul căruia ar urma să fie amplasat armament pe orbită.

El subliniază niveluri-record ale emisiilor de dioxid de carbon (CO₂), principalul factor al încălzirii globale. În acest context, Donald Trump a schimbat radical politica americană în domeniul combaterii modificărilor climatice.

Trăim un Armageddon al informaţiei - criza care stă la baza tuturor crizelor -, alimentat de o tehnologie predatoare care răspândeşte minciunile mai rapid decât faptele şi profită de pe urma dezbinării noastre", a declarat Maria Ressa, jurnalistă de investigaţie filipineză şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021.

Numit uneori „orologiul sfârşitului lumii", acest indicator metaforic a fost creat în 1947 ca reacţie la creşterea pericolului nuclear şi la confruntarea dintre cele două blocuri în timpul Războiului Rece. În anul creării sale, ceasul a fost reglat la miezul nopţii minus şapte minute. De atunci, membrii organizaţiei cu sediul la Chicago au extins criteriile de evaluare, incluzând, de exemplu, pandemiile, criza climatică sau campaniile de dezinformare de stat.

Grupul de experţi ajustează anual ora ceasului.