Belgrad: Mii de sârbi protestează pentru alegeri anticipate

Mii de sârbi au participat la un marş tăcut în Belgrad pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, fiind primul protest major din capitală după violenţele din august, notează AFP.

Prăbuşirea acoperişului din beton al gării din Novi Sad, pe 1 noiembrie 2024, soldată cu 16 morţi, inclusiv copii, a declanşat una dintre cele mai ample mişcări de protest din istoria Serbiei. Poliţia a contabilizat peste 23.000 de acţiuni de protest sau blocade în ultimele 10 luni, de la manifestaţii mici la proteste masive la Belgrad, la care au participat sute de mii de oameni.

Conduşi de studenţi, manifestanţii cer dreptate şi o anchetă transparentă asupra prăbuşirii gării, recent renovată de un consorţiu din China, Ungaria şi Franţa. Până acum, au fost demarate două anchete: una privind circumstanţele accidentului şi alta legată de corupţie. În această din urmă anchetă, Parchetul pentru Criminalitate Organizată din Belgrad a arestat mai multe persoane, inclusiv un fost ministru, suspectat că a facilitat un câştig ilegal de peste 18 milioane de euro pentru companiile chineze implicate în renovare.

De la luna mai, protestatarii cer şi alegeri anticipate, însă preşedintele Aleksandar Vucic, reales în 2022, a refuzat, acuzând un complot extern de a-l înlătura.

„Zece luni este mult timp. Şi totuşi, nimic nu s-a schimbat”, a declarat Lazar, 18 ani, elev din Belgrad. „Aştept ceea ce aştept de 10 luni: dreptate şi schimbare.”

Protestele au fost în mare parte paşnice, însă în august au avut loc nopţi violente, când grupuri susţinute de putere, adesea mascaţi, au atacat manifestanţii, ambele părţi acuzându-se reciproc pentru incidente.