Bezos se însoară la Veneţia, localnicii nu sunt invitaţi

Jeff Bezos şi Lauren Sanchez îşi unesc destinele la Veneţia, în cadrul unei nunţi desfăşurate pe durata a trei zile, într-un oraş transformat temporar într-un decor de lux, cu avioane private, taxiuri acvatice şi iahturi de sute de milioane de dolari. Evenimentul generează entuziasm economic, dar şi proteste sociale şi de mediu, într-un spaţiu în care graniţa dintre spectacol şi locuire devine tot mai fragilă.

• Un oraş decor pentru elite

Între 26 şi 28 iunie, fondatorul Amazon şi logodnica sa, jurnalista şi filantroapa Lauren Sanchez, au programat ”nunta anului” într-un cadru opulent: gală la Lido, jurăminte la Teatro Verde pe insula San Giorgio Maggiore şi un bal final care ar fi trebuit să aibă loc la Scuola Grande della Misericordia. Ultima locaţie a fost însă abandonată în ultimul moment din motive de securitate, în urma protestelor tot mai vocale desfăşurate în oraş sub sloganul ”No Space for Bezos” (”Nu e loc pentru Bezos”).

Într-un interviu pentru Il Fatto Quotidiano, activistul Tommaso Cacciari - liderul mişcării - a declarat: ”Este o victorie la masa verde, 3-0 pentru cetăţeni”. Protestatarii ameninţaseră cu blocaje pe canale şi accesul restricţionat pentru alaiul nunţii. În consecinţă, petrecerea finală a fost relocată la Arsenale - o zonă industrială, mai izolată, departe de centrul istoric.

• Costuri de milioane, într-un oraş cu populaţie în scădere

Evenimentul este estimat de presă la un cost de 40-60 de milioane de euro, în funcţie de sursă. Doar transportul VIP ar implica peste 80 de avioane private sosite din SUA, Europa şi Orientul Mijlociu, iar peste 30 de taxiuri acvatice de lux, cu tarife de până la 400 de euro pe oră, sunt rezervate non-stop pentru invitaţi.

Printre numele vehiculate: Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Kim Kardashian, Lady Gaga, Barbra Streisand şi chiar Ivanka Trump. Oaspeţii sunt cazaţi în cele mai exclusiviste hoteluri ale oraşului, iar cateringul este semnat de chefi celebri, precum Massimo Bottura şi fraţii Alajmo.

Pe apă, se remarcă superiahtul Koru, în valoare de 500 de milioane de dolari, aparţinând lui Bezos, escortat de nava de suport Abeona, dotată cu heliport. La începutul săptămânii a sosit şi iahtul M'Brace, aparţinând lui Michael Jordan.

• ”Dacă îţi permiţi să închiriezi Veneţia, atunci plăteşte mai multe taxe”

În paralel cu festivităţile, reţelele sociale s-au umplut de imagini cu bannere desfăşurate în Piaţa San Marco: ”If you can rent Venice for your wedding, you can pay more taxes”. ( ”Dacă îţi permiţi să închiriezi Veneţia, atunci plăteşte mai multe taxe”). Protestele sunt susţinute de organizaţii precum Greenpeace Italia, grupul britanic Everyone Hates Elon, dar şi de studenţi, militanţi anti-croaziere şi apărători ai dreptului la locuire.

Criticile vizează în special efectele de mediu - avioane, yachturi, consum excesiv - dar şi simbolistica unei ”Veneţii închiriate de miliardari”, într-un oraş în care numărul de locuitori a scăzut sub 50.000, din cauza costurilor de trai şi a turismului excesiv.

• Răspunsul autorităţilor

Primăria şi autorităţile regionale au transmis că evenimentul va fi ”perfect integrat în viaţa oraşului” şi că nu vor exista blocaje sau limitări pentru localnici ori turişti. Într-un comunicat oficial, se menţionează că ”Veneţia a gestionat cu succes evenimente internaţionale de amploare, de la G20 şi G7 până la Festivalul de Film”.

De asemenea, organizatorii susţin că 80% din produse şi servicii provin de la firme locale, iar nunta va aduce beneficii economice reale pentru regiune. Potrivit estimărilor neoficiale, s-ar putea genera peste 40 de milioane de euro în venituri directe şi indirecte, din care o parte vor reveni oraşului sub formă de taxe.

• O donaţie de 3 milioane de euro pentru un oraş în dezechilibru

Într-o încercare de detensionare a climatului local, Bezos şi Sanchez au anunţat o donaţie de 3 milioane de euro către trei instituţii implicate în cercetarea şi protejarea lagunei veneţiene: CORILA, Venice International University şi Biroul UNESCO din Veneţia.

Pierpaolo Campostrini, directorul general CORILA, a declarat pentru Adnkronos: ”Această contribuţie este un semnal important. Ne vom folosi de aceşti bani cu maximă responsabilitate, în interesul ştiinţei şi al oraşului”.

• Cine sunt Jeff Bezos şi Lauren Sanchez

Jeff Bezos (61 de ani) este fondatorul Amazon şi unul dintre cei mai influenţi antreprenori ai secolului XXI. A construit un imperiu în retail online, a lansat compania spaţială Blue Origin, a cumpărat ziarul Washington Post şi studiourile MGM. Averea sa este estimată la peste 200 de miliarde de dolari.

Lauren Sanchez (55 de ani), fostă jurnalistă şi prezentatoare TV, este pilot de elicopter, vicepreşedinte al Bezos Earth Fund şi mamă a trei copii. Cei doi formează un cuplu din 2018, iar logodna a fost anunţată în mai 2023, când Bezos i-a oferit un inel cu diamant roz de 2,5 milioane de dolari.

Rămâne de văzut dacă această nuntă se va păstra în memoria colectivă drept un moment de glorie festivă sau un simbol al distanţei dintre elitele globale şi oraşele istorice sufocate de presiuni sociale şi ecologice. Cert este că, la Veneţia, romantismul plutitor al unei nunţi de poveste e însoţit, în aceste zile, de motorul taxiurilor de lux, bannere protestatare şi calcule reci privind impactul asupra unui oraş aflat pe marginea prăpastiei locuirii reale.