BingX AI Bingo integrează suita TradFi, extinzând tranzacţionarea inteligentă pe mai multe clase de active

Media-Advertising / 30 ianuarie, 17:53

BingX AI Bingo integrează suita TradFi, extinzând tranzacţionarea inteligentă pe mai multe clase de active

PANAMA CITY, 30 ianuarie 2026 - BingX, un exchange de criptomonede de top şi companie Web3-AI, a anunţat astăzi integrarea suitei sale TradFi în BingX AI Bingo, oferind utilizatorilor acces direct la datele pieţei globale şi interpretarea semnalelor de tranzacţionare bazată pe AI în cadrul experienţei de tranzacţionare BingX. În urma cererii puternice din partea utilizatorilor pentru trading crypto asistat de AI, BingX îşi extinde capabilităţile AI pentru a susţine luarea deciziilor multi-asset, atât pe pieţele de active digitale, cât şi pe cele tradiţionale.

Prin această nouă integrare, BingX deschide oportunităţi TradFi pe segmente precum mărfuri, forex, acţiuni şi indici, beneficiind de simplitatea şi nivelul de încredere oferite de instrumentele şi insight-urile oferite de BingX AI.

BingX TradFi a înregistrat o adopţie rapidă de către miliarde de utilizatori, în timp ce BingX AI Bingo a ajutat milioane de early adopters să ia decizii mai rapide şi mai clare prin analiză contextuală în timp real. Împreună, cele două produse consolidează oferta multi-asset a BingX, combinând accesul extins la pieţe cu claritatea oferită de AI, integrată direct în fluxul de tranzacţionare.

Vivien Lin, Chief Product Officer la BingX, a comentat: „Traderii de astăzi au nevoie atât de acces mai larg la pieţe, cât şi de instrumente mai inteligente pentru a le naviga. Prin integrarea suitei BingX TradFi în BingX AI Bingo, reunim aceste nevoi într-o experienţă unificată, care îmbină oportunităţile TradFi cu interpretarea bazată pe AI. BingX este dedicată construirii următoarei generaţii de infrastructură de tranzacţionare, în care pieţele crypto şi cele tradiţionale pot fi accesate cu aceeaşi viteză, simplitate şi inteligenţă.”

Despre BingX

Fondată în 2018, BingX este un crypto exchange de top şi o companie Web3-AI, care deserveşte peste 40 de milioane de utilizatori la nivel global. Clasată în top 5 exchange-uri de derivate crypto la nivel mondial şi recunoscută ca pionier al copy trading-ului crypto, BingX răspunde nevoilor în continuă evoluţie ale utilizatorilor de toate nivelurile.

Platforma este susţinută de o suită completă de produse şi servicii bazate pe AI, incluzând futures, spot trading, copy trading şi soluţii TradFi, oferind instrumente inovatoare menite să îmbunătăţească performanţa, încrederea şi eficienţa utilizatorilor.

Din 2024, BingX este partener principal al Chelsea Football Club, iar din 2026 a devenit primul partener oficial crypto exchange al Scuderia Ferrari HP.*

Contact presă: media@bingx.com

Detalii suplimentare: https://bingx.com/

(C)

