Bitcoin înregistrează o corecţie moderată după depăşirea pragului de 90.000 de dolari

U.B.
Piaţa de Capital / 30 ianuarie, 10:42

Bitcoin înregistrează o corecţie moderată după depăşirea pragului de 90.000 de dolari

Bitcoin întâmpină dificultăţi în menţinerea valorii peste pragul de 90.000 de dolari, iar investitorii observă o corecţie moderată pe piaţă, potrivit analizei Bitget, cea mai mare platformă universală de tranzacţionare din lume, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Experţii subliniază că această perioadă nu reprezintă un semnal de panică, ci mai degrabă un respiro necesar care elimină excesul de levier şi permite o poziţionare sustenabilă pentru investitorii pe termen lung, conform comunicaului.

Presiunea asupra preţului Bitcoin, arată sursa amintită, vine dintr-o combinaţie de factori macroeconomici şi mişcări instituţionale. Săptămâna trecută, investitorii instituţionali au retras peste 1,3 miliarde de dolari din ETF-urile pe Bitcoin, pe fondul incertitudinilor economice, a nivelului ridicat al dobânzilor şi al întârzierilor în reducerile acestora de către Rezerva Federală, potrivit omunicatului de presă. În plus, tensiunile geopolitice şi modificările pieţei obligaţiunilor japoneze contribuie la volatilitatea activului digital, subliniază comunicatul.

Altcoin-urile majore, precum Ethereum, Solana şi XRP, urmează adesea mişcările Bitcoin, evidenţiază comunicatul, şi înregistrează scăderi mai accentuate în perioadele de corecţie. Totuşi, atunci când Bitcoin îşi reia trendul ascendent, aceste monede digitale tind să profite de o recuperare colectivă, susţine Bitget în comunicat.

În perioada următoare, Bitcoin ar putea găsi un nivel de suport între 85.000 şi 90.000 de dolari. Dacă investiţiile instituţionale revin şi presiunile economice scad, arată comunicatul, preţul ar putea avansa spre intervalul 100.000-120.000 de dolari în lunile următoare. De asemenea, comunicatul de presă atrage atenţia asupra faptului că aprobarea unor noi ETF-uri şi creşterea celor existente ar putea accelera rotaţia capitalului şi susţine expansiunea industriei cripto.

Bitget recomandă investitorilor prudenţă şi subliniază că activitatea pe piaţa cripto implică riscuri ridicate. Performanţele trecute nu garantează rezultate viitoare, iar deciziile de investiţii trebuie luate după evaluarea atentă a riscurilor, conform comunicatului de presă remis redacţiei.

