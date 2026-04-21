Blue Origin marchează un pas important în cursa spaţială, dar nu fără probleme

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 21 aprilie

Sursa foto: https://www.blueorigin.com/

English Version

Compania spaţială americană Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a reuşit o premieră tehnologică importantă: lansarea rachetei New Glenn folosind un propulsor reutilizat, urmată de recuperarea cu succes a acestuia. Performanţa reprezintă un pas major către reducerea costurilor şi creşterea frecvenţei lansărilor, într-un context de competiţie tot mai intensă cu SpaceX. Totuşi, succesul tehnic a fost umbrit de o problemă apărută în timpul misiunii: satelitul transportat nu a fost plasat pe orbita planificată.

Lansare reuşită, recuperare precisă

Racheta, cu o înălţime de aproximativ 100 de metri, a decolat de la Cape Canaveral la ora locală 07:25. După separarea celor două trepte, propulsorul principal a revenit controlat şi a aterizat pe o platformă plutitoare din Oceanul Atlantic, la circa nouă minute şi jumătate de la lansare. Această reuşită confirmă capacitatea Blue Origin de a reutiliza componente esenţiale ale rachetei, o tehnologie care reduce semnificativ costurile operaţionale şi permite accelerarea programelor spaţiale. În ciuda succesului recuperării, misiunea nu a fost perfectă. Satelitul de comunicaţii aparţinând companiei AST SpaceMobile a fost plasat pe o orbită diferită de cea vizată iniţial. Compania a confirmat ulterior că analizează abaterea şi impactul acesteia asupra funcţionării satelitului. Astfel de incidente, deşi nu neobişnuite în fazele de dezvoltare, subliniază complexitatea misiunilor orbitale.

Reutilizarea, cheia competiţiei cu SpaceX

Succesul reutilizării propulsorului este esenţial pentru strategia Blue Origin de a recupera decalajul faţă de SpaceX, compania lui Elon Musk, care domină industria lansărilor comerciale tocmai datorită acestei tehnologii. De altfel, propulsorul utilizat în această misiune fusese deja recuperat anterior, în noiembrie, fiind recondiţionat prin înlocuirea motoarelor şi efectuarea unor ajustări tehnice înainte de relansare.

Ambiţii lunare şi miza programului Artemis

Racheta New Glenn se află în centrul ambiţiilor spaţiale ale lui Bezos, în special în contextul programului Artemis al NASA, care îşi propune să readucă astronauţi pe Lună până în 2028. Atât Blue Origin, cât şi SpaceX dezvoltă tehnologii pentru acest obiectiv, competiţia dintre cele două companii fiind urmărită îndeaproape la nivel global, inclusiv în contextul rivalităţii geopolitice cu China. Deşi problema de orbită ridică semne de întrebare, reuşita reutilizării propulsorului confirmă progresul rapid al Blue Origin. Într-o industrie în care fiecare detaliu contează, astfel de paşi sunt esenţiali pentru viitorul explorării spaţiale comerciale. Pe termen lung, capacitatea de a lansa frecvent şi eficient va face diferenţa - iar această misiune arată că rivalitatea dintre giganţii spaţiali este departe de a se fi încheiat.

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

adb