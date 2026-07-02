Bolojan: ”Dacă preţul motorinei va rămâne ceva mai mare, Guvernul a lucrat la o nouă schemă de plafonare”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că dacă preţul motorinei nu va scădea în perioada următoare, atunci Guvernul, prin Ministerul de Finanţe, a pregătit o nouă schemă de plafonare, iar aceasta va putea fi promovată în Parlament în sesiunea extraordinară care ar putea fi convocată la jumătatea lunii iulie, informează news.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, dacă Guvernul ia în calcul să prelungească plafonarea preţului la motorină, iar acest subiect să se afle pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare de la jumătatea acestei luni.

"În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important lucru şi cel mai bun este că avem o linişte relativă în Golf. Deci s-a încheiat practic acţiunea militară agresivă, de o parte sau de alta. Pe pieţele internaţionale, preţul barilului de ţiţei a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă şi la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă şi încă avem un preţ global al motorinei mai mare decât cel de dinainte", a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că în zilele următoare vom vedea o scădere a preţului la combustibili.

"În baza discuţiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanţii companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziţionat în urmă cu 10, 15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziţionate la preţurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare şi vor intra cu produse care au fost achiziţionate la preţuri mult mai mici. Pe cale de consecinţă, începând din aceste zile, treptat, treptat, vom vedea o scădere a preţurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de preţurile care au fost în piaţă înainte de luna martie", a transmis premierul Bolojan.

El a subliniat că dacă preţul motorinei nu va scădea, Guvernul a lucrat la o nouă schemă de plafonare.

"Sigur, dacă preţul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident şi preţul la pompă al motorinei va fi puţin mai mare decât cel de dinainte, asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se foloseşte în România vine din import şi doar o parte din el se procesează pe teritoriul României şi deci avem avantajul de localizare, în condiţiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul, prin Ministerul de Finanţe, a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care, în condiţiile în care nu vedem că piaţa se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată", a afirmat Ilie Bolojan.