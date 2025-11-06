Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil

T.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 11:06

Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil

Bulgaria face modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni, şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală, potrivit Reuters.

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria şi a fost o parte esenţială a imperiului comercial din străinătate al Lukoil, care a început să se destrame în ultimele zile, după ce SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancţiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, ca urmare a războiului Moscovei în Ucraina.

Proiectul de lege, despre care a scris publicaţia bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se pronunţe sau să facă apel, potrivit rapoartelor.

„Există multă logică în acest demers, motiv pentru care astăzi vom depune un proiect de lege privind guvernatorul special”, a declarat Boiko Borissov, fost prim-ministru şi lider al partidului GERB, care conduce guvernul de coaliţie al Bulgariei, potrivit postului public de televiziune BNT.

Numirea unui administrator special care să preia controlul operaţional temporar al operaţiunilor Lukoil din Bulgaria ar „asigura securitatea energetică, ar preveni o criză de aprovizionare şi ar atenua în mod proactiv riscul de sancţiuni viitoare sau secundare”, potrivit lui Martin Vladimirov, directorul departamentului de energie şi climă al Centrului pentru Studiul Democraţiei din Bulgaria.

La 30 octombrie, Lukoil a anunţat că firma internaţională de tranzacţionare a mărfurilor Gunvor va achiziţiona activele sale străine. Deocamdată nu este clar cum va gestiona Gunvor aceste tranzacţii uriaşe şi dacă va prelua toate activele străine ale Lukoil.

Marţi, într-un interviu acordat Bloomberg Television, directorul executiv al Gunvor, Torbjorn Tornqvist, a declarat că „există active care, probabil, ar fi mai bine păstrate în alte mâini”, dar nu a dat mai multe detalii.

Lukoil a fost supusă presiunilor de a vinde rafinăria din Burgas din cauza sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei. Compania a stabilit un preţ de 2 miliarde de dolari, a relatat agenţia de ştiri RIA în ianuarie.

Bulgaria a introdus prevederea privind numirea unui manager special pentru infrastructura critică din Burgas în 2023.

Opinia Cititorului

