Bursele europene au închis în creştere

Indicele pan-european Stoxx 600 a recuperat în a doua parte a zilei de luni declinul puternic consemnat dimineaţă şi a închis provizoriu cu 1% mai sus, pe fondul unei stabilizări a pieţei metalelor preţioase, potrivit news.ro.

După turbulenţele generate de prăbuşirea argintului de vineri, investitorii au revenit treptat către acţiuni, iar marile burse europene au reuşit să treacă pe verde pe finalul şedinţei, relatează news.ro.

Marile pieţe europene au revenit, de asemenea, pe verde, conform informaţiilor transmise de news.ro.

Indicele FTSE al Marii Britanii şi DAX al Germaniei au urcat cu aproximativ 1%, în timp ce CAC 40 al Franţei a câştigat 0,8%, notează news.ro.

Acţiunile din sectorul tehnologic, precum ASML şi Be Semiconductor Industries, au încheiat sesiunea cu creşteri moderate, de circa 0,8% şi respectiv sub 0,1%, arată datele citate de news.ro.

În contrast, ASM International a consemnat o scădere de 0,3%, mai precizează news.ro.

Argintul, care şi-a dublat valoarea în ultimele 12 luni, s-a prăbuşit vineri cu aproximativ 30%, marcând cea mai gravă scădere zilnică din 1980, potrivit news.ro.

Luni, aurul spot a scăzut cu 4%, până la aproximativ 4.673 de dolari uncia, în timp ce argintul spot a coborât cu peste 5%, la 79,91 dolari, iar contractele futures au fost uşor negative, conform news.ro.

Pieţele din Asia-Pacific au închis în scădere, indicele sud-coreean conducând declinul, în condiţiile monitorizării evoluţiei aurului şi argintului după căderile abrupte de vineri, transmite news.ro.

În acelaşi timp, bursele americane au crescut luni, investitorii urmărind evoluţia bitcoinului după corecţia din weekend, relatează news.ro.

Bitcoin a coborât sâmbătă sub pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată din aprilie, semnal al reducerii apetitului pentru risc după turbulenţele din metalele preţioase, potrivit news.ro.

Pe Wall Street, atenţia investitorilor s-a îndreptat şi către Nvidia, pe fondul întrebărilor privind sustenabilitatea boomului inteligenţei artificiale, mai notează news.ro.

Planurile companiei Nvidia de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI sunt în impas, iar acţiunile companiei erau în scădere cu 0,7%, conform news.ro.

Compania a negat aceste informaţii, precizează news.ro.