Bursele europene au scăzut

Bursele europene au închis marţi în scădere, pe fondul deteriorării încrederii investitorilor după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a relansat ameninţările cu tarife comerciale împotriva Europei, readucând în prim-plan riscul unui nou război comercial transatlantic, relatează CNBC.

Potrivit sursei citate, revenirea discursului protecţionist a readus în prim-plan riscul unui nou război comercial transatlantic.

Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 0,72% la finalul şedinţei de tranzacţionare, scrie CNBC.

Conform CNBC, toate marile pieţe regionale şi majoritatea sectoarelor au închis în teritoriu negativ.

Corecţia pieţelor a venit după ce Trump a anunţat sâmbătă intenţia de a impune tarife progresive unor aliaţi europeni, notează CNBC.

Potrivit CNBC, aceste tarife ar urma să înceapă de la 10% la 1 februarie şi să ajungă până la 25% de la 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord privind Groenlanda.

Preşedintele american a afirmat că Statele Unite ar trebui să poată „cumpăra” Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, relatează CNBC.

Conform CNBC, printre ţările vizate de măsuri se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda.

Liderii europeni au calificat ameninţările drept „inacceptabile” şi au cerut intensificarea dialogului cu Washingtonul, potrivit CNBC.

În acelaşi timp, CNBC notează că Franţa ar face presiuni pentru activarea celui mai dur instrument economic al Uniunii Europene, cunoscut drept „instrumentul anti-coerciţie”.

Piaţa germană, puternic dependentă de exporturi, a resimţit accentuat impactul acestor evoluţii, relatează CNBC.

Indicele DAX a închis şedinţa cu un declin de aproape 1,1%, în timp ce MDAX a scăzut cu 1,8%, potrivit CNBC.

Tensiunile s-au amplificat marţi, după ce Trump a ameninţat şi cu impunerea unor tarife de 200% asupra vinurilor şi şampaniilor franţuzeşti, scrie CNBC.

Conform CNBC, ameninţarea a venit pe fondul informaţiilor potrivit cărora preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, ar fi refuzat să se alăture iniţiativei americane „Consiliul Păcii” pentru Gaza.

În acest context, acţiunile grupului de lux LVMH au scăzut cu 2,1% la Bursa din Paris, relatează CNBC.

Potrivit CNBC, titlurile producătorului de băuturi spirtoase Remy Cointreau au încheiat ziua cu un declin marginal.

Indicele CAC 40 a pierdut 0,6% la finalul şedinţei, notează CNBC.

CNBC mai relatează că Emmanuel Macron a criticat dur marţi tonul administraţiei americane, vorbind la World Economic Forum.

„Preferăm respectul în locul agresiunii şi statul de drept în locul brutalităţii”, a declarat Macron, citat de CNBC.

Liderul francez a adăugat, potrivit CNBC, că Europa dispune acum de instrumente puternice şi trebuie să le folosească atunci când nu este respectată şi când regulile jocului sunt încălcate.

Pe piaţa valutară, euro s-a apreciat cu 0,7% faţă de dolar, până la 1,173 dolari, relatează CNBC.

Conform CNBC, moneda unică europeană a câştigat şi 0,5% faţă de lira sterlină, ajungând la 0,87 euro.

Lira sterlină s-a apreciat la rândul ei cu 0,2% în raport cu dolarul, până la 1,345 dolari, notează CNBC.

Evoluţiile de pe pieţe au avut loc în paralel cu publicarea unor date economice din Regatul Unit, potrivit CNBC.

Datele oficiale au arătat că rata şomajului a rămas neschimbată la 5,1% în cele trei luni până la finalul lunii noiembrie, scrie CNBC.

În acelaşi timp, ritmul de creştere a salariilor a încetinit la 4,5%, conform CNBC.