BURSELE LUMII Creşteri pe pieţele europene şi americane

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 27 ianuarie

Creşteri pe pieţele europene şi americane

Bursele europene au crescut ieri, fiind atente la evoluţiile geopolitice.

Deutsche Börse

- Titlurile Deutsche Bank AG au urcat cu 1,1%, la 33,23 euro la ora locală 16.06. Cel mai mare grup bancar german ar urma să-şi reducă şi mai mult reţeaua de sucursale, pe fondul creşterii utilizării inteligenţei artificiale (AI) în serviciile destinate clienţilor, anunţă DPA.

- Acţiunile companiei auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 0,1%, la 87,72 euro la ora 16.06, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 0,09%, la 58,35 euro. Conform Reuters, India are în plan să reducă la 40%, de la 110%, taxele vamale pentru autoturismele importate din Uniunea Europeană.

- Indicele DAX a urcat cu 0,2%, la 24.955,47 puncte la ora 16.09.

Euronext Paris

- Titlurile Airbus SE au coborât cu 1,7%, la 203,30 euro la ora 16.09. Constructorul european de avioane încearcă să gestioneze provocările geopolitice tot mai mari. CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, le-a transmis angajaţilor că grupul trebuie să fie pregătit să se adapteze la riscurile geopolitice în creştere. ”Începutul lui 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize şi de evoluţii geopolitice neliniştitoare. Trebuie să acţionăm cu solidaritate şi spirit de autonomie”, a spus Faury într-o notă internă văzută de Reuters.

- Acţiunile Hermès International SA au urcat cu 1%, la 2.152 euro la ora 16.11. Veronique Nichanian, creatoarea care a condus linia masculină Hermès timp de aproape patru decenii, şi-a prezentat sâmbătă ultima colecţie în cadrul Paris Fashion Week, înainte să predea ştafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, anunţă Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, la 8.155,53 puncte la ora 16.14.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, în prima zi a unei noi săptămâni cu raportări ale companiilor.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co. au urcat cu 0,8%, la 300,09 dolari la ora 10.41. Gigantul bancar respinge acuzaţiile aduse la adresa sa de preşedintele Donald Trump, menţionând că nu închide conturile clienţilor pe criterii politice sau religioase. Trump acuză JPMorgan că a închis conturi ale sale şi ale companiilor pe care le deţine, din motive politice, în contextul evenimentelor din ianuarie 2021.

- Acţiunile Chevron Corp. s-au apreciat cu 0,5%, la 167,50 dolari la ora 10.42. Compania Naţională de Petrol din Libia (NOC) a semnat, sâmbătă, un Memorandum de înţelegere cu societatea americană de profil pentru ca aceasta să îşi reia activităţile locale. Chevron a încetat să opereze în Libia în 2010, potrivit EFE.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 49.268,64 puncte la ora 10.44, S&P 500 - cu 0,5%, la 6.946,57 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile USA Rare Earth Inc. s-au apreciat cu 16%, la 28,73 dolari la ora 27,73 dolari la ora 10.51. Administraţia Trump preia o participaţie de 10% în USA Rare Earth, în cadrul unui pachet de investiţii în datorie şi capital în valoare de 1,6 miliarde de dolari, destinat dezvoltării unei mine şi a unei fabrici americane de magneţi, conform Reuters.

- Titlurile CoreWeave Inc. au urcat cu 10,7%, la 102,91 dolari la ora 10.53, după ce Nvidia Corp. a anunţat că a investit 2 miliarde de dolari în furnizorul de infrastructură pentru inteligenţă artificială. În acest context, acţiunile gigantului tehnologiei Nvidia au scăzut cu 0,2%, la 187,36 dolari la ora 10.54.

- Acţiunile Apple Inc. au consemnat un avans de 2,9%, la 255,19 dolari la ora 10.55. Producătorul iPhone este aşteptat să îşi publice rezultatele financiare în data de 29 ianuarie.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 23.646,57 puncte la ora 10.57.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, pe fondul aprecierii puternice a monedei nipone, yenul.

- În acest context, titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 4,4%, ajungând la 1.544 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 4,2%, atingând 384 yeni.

- Acţiunile producătorului de aparate foto Canon Inc. s-au depreciat cu 3,2%, la 4.494 yeni, cele ale companiei de electronice Sony Corp. - cu 1,9%, la 3.546 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,8%, la 52.885,25 puncte.

