BURSELE LUMII Investitorii, atenţi la raportări şi la dinamica materiilor prime

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 30 ianuarie

Investitorii, atenţi la raportări şi la dinamica materiilor prime

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii din regiune fiind atenţi la evoluţiile preţurilor metalelor şi ţiţeiului, respectiv la rezultatele raportate de companii.

London Stock Exchange

- În contextul dat, titlurile companiei miniere Anglo American Plc s-au apreciat cu 4,8%, la 3.643 pence la ora locală 14.43, cele ale Rio Tinto Plc - cu 3,8%, la 7.010 pence.

- Acţiunile grupului petrolier BP Plc au urcat cu 1,9%, la 464,85 pence la ora 14.59, cele ale Shell Plc, cu 2,4%, la 2.797,27 pence.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,8%, la 10.231,45 puncte la ora 15.00.

Deutsche Börse

- Titlurile SAP SE au scăzut cu 15,1%, la 166,58 euro la ora 15.45. Compania germană de software pentru afaceri a raportat venituri trimestriale în linie cu estimările pieţei.

- Acţiunile Deutsche Bank AG au urcat cu 0,2%, la 32,93 euro la ora 15.47. Grupul bancar a raportat cel mai mare profit anual pe care l-a obţinut după 2007.

- Titlurile Aumovio SE au coborât cu 0,5%, la 41,82 euro la ora 15.47. Fosta divizie de componente auto a grupului Continental AG, a anunţat marţi desfiinţarea a 4.000 de posturi (aproximativ 5% din forţa de muncă globală) până la sfârşitul anului curent, potrivit AFP. Reducerile de personal vizează în principal operaţiunile din India, Singapore, România, Serbia, Germania şi Mexic.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,2%, la 24.522,76 puncte la ora 15.49.

Euronext Paris

- Titlurile companiei petroliere franceze TotalEnergies SE au urcat cu 2,2%, la 61,32 euro la ora 15.50, odată cu avansul cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,4%, la 8.101,16 puncte la ora 15.51.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs descendent ieri dimineaţă, în atenţia investitorilor fiind raportările companiilor de tehnologie.

- Titlurile L3Harris Technologies Inc. au pierdut 0,7%, atingând 358,04 dolari la ora locală 10.30. Compania de tehnologie a raportat venituri de 5,65 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru din 2025, în timp ce analiştii aşteptau 5,77 miliarde de dolari.

- Acţiunile Royal Caribbean Cruises Ltd. s-au apreciat cu 15,6%, la 337,47 dolari la ora 10.31. Compania de croaziere a estimat câştiguri ajustate pentru primul trimestru între 3,18 şi 3,28 dolari pe acţiune, depăşind aşteptările analiştilor, de 2,91 dolari pe acţiune.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 48.825,73 puncte la ora 10.31, S&P 500 - cu 1%, la 6.909,92 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 2,2%, la 422,20 dolari la ora 10.32. Compania intenţionează să-şi dubleze cheltuielile de capital în acest an, până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari, însă doar o mică parte din acestea va fi direcţionată către afacerea tradiţională - vânzarea de vehicule electrice, potrivit Reuters.

- Titlurile Microsoft Corp. au coborât cu 11,8%, la 424,84 dolari la ora 10.32. Gigantul de software a raportat că expansiunea serviciilor sale de cloud a încetinit în al doilea trimestru fiscal.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 2%, la 23.378,15 puncte la ora 10.33.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul escaladării tensiunilor Iran-SUA.

- Acţiunile Toyota Motor Corp. au urcat cu 3%, la 3.448 yeni. Compania auto japoneză a rămas, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv, cel mai mare producător de profil din lume, datorită cererii solide de vehicule hibride în America de Nord, anunţă Kyodo.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,03%, la 53.375,60 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 5,9%, la 1,99 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 3,1%, la 29,49 dolari australieni. Cotaţia aurului a depăşit ieri, pentru prima dată, pragul de 5.600 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice, care alimentează cererea din domeniu. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 2,6%, ajungând la 188,47 dolari australieni.

- Titlurile companiei petroliere Santos Ltd. s-au apreciat cu 0,3%, la 6,84 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd., cu 0,7%, la 25,16 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiilor ţiţeiului brut.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,07%, la 8.927,50 puncte.

