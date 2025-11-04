Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Când Trump are dreptate

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 4 noiembrie

Cătălin Avramescu

O ştire curioasă a apărut la agenţiile de presă zilele trecute. Toată lumea a preluat-o, însă nu am văzut pe nimeni să o comenteze. Probabil pentru toţi intuiesc că este importantă, însă nimeni nu ştie exact ce este cu ea. Donald Trump ar fi dat ordin Pentagonului să se pregătească pentru acţiune în Nigeria.

Vom reveni la această ştire, dar mai întâi vreau să fac o precizare. Nu îmi place persoana lui Trump. Este lăudăros, autoritar, izolaţionist, iresponsabil şi incompetent. (Asta de obicei, dar există şi excepţii, după cum vom vedea). Însă Trump are, printre altele, talentul de a vorbi despre lucruri pe care practic toţi ceilalţi le-au ascuns sub preş.

Iată cazul Nigeriei. Dacă ai deschis televizorul, în ultimii doi ani, ai crede că Gaza este mare cât China. Şi că proporţiile conflictului de acolo aproape că egalează Primul Război Mondial. În realitate, Gaza este de douăzeci de ori mai mică decât judeţul Suceava, iar populaţia Gazei, de 2,1 milioane de locuitori, este cam la fel de mare ca a statului Lesotho, pe care cei mai mulţi nici nu îl pot găsi pe hartă.

În schimb conflictul din Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, este cu totul alt gen de animal. În ultimii zece ani au murit acolo peste 60.000 de oameni - comparabil sau mai mult decât în Gaza. Milioane de oameni sunt pe drumuri. Iar Nigeria, spre deosebire de Gaza, este şi un mare producător de petrol. Iar ţara aceea a devenit şi un centru al crimei organizate.

Ca şi cum toate acestea nu au fost de ajuns, în Nigeria nu există doar unul, ci mai multe centre de instabilitate. Din 2009 a început o insurecţie a unei mişcări islamiste, Boko Haram, care a cuprins regiunea de nord-est. Între păstorii Fulani şi fermierii din centrul ţării sunt ciocniri violente. Nord-vestul ţării este terorizat de bandiţi. În delta râului Niger grupuri înarmate atacă exploatările petroliere. În Biafra, în sud-est, sunt mişcări separatiste.

Cu toate acestea, în Occident mai toţi politicienii ţin capul la cutie. Este "la modă” să te ocupi de Gaza, nu-i aşa? Nigeria însă pare o ameninţare mai clară la adresa securităţii colective şi a devenit deja o sursă majoră de imigranţi ilegali în Europa. Aşa că trebuie să observ că Trump are dreptate în acest caz: guvernul nigerian trebuie să facă mai multe, mai ales pentru a reduce corupţia din rândul forţelor armate şi pentru a îi proteja pe creştinii din Nigeria. Sau, vorba americanilor: "Or else!”.

Să mai rămânem puţin pe continentul african. Trump este unul dintre foarte puţinii care au atras atenţia asupra persecuţiei sistematice a fermierilor albi în Africa de Sud. Europa preferă să tacă. Probabil îşi imaginează că acolo este preşedinte încă eternul Nelson Mandela. Nu. Acolo partidul la putere, Congresul Naţional-African, este un fel de AUR sud-african. Politica economică a acestuia, aberantă şi populistă, a dus la o criză profundă în societatea sud-africană. Iar Congresul a răspuns apăsând pe pedala naţionalismului.

Ajungem acum la Europa. Trump a spus-o de multă vreme: minim 5 la sută pentru apărare. Acum o spun (aproape) toţi. Într-adevăr, situaţia era scandaloasă. Statele ameninţate direct de Moscova aveau bugete de apărare sub 1 (unu) la sută...

Altă chestiune: Trump atrage atenţia de ani de zile cu privire la migraţia ilegală. În Statele Unite aceasta a luat proporţii înspăimântătoare. Iar răspunsul partidului Democrat, adversarii lui Trump, a fost halucinant. "Mai vrem, ne place!”. Kamala Harris, adversara lui Trump în alegerile prezidenţiale, s-a dus la un moment dat la graniţă să demonstreze că îi pasă. Iar reporterii au filmat imigranţi care treceau ilegal graniţa chiar în prezenţa vice-preşedintei Statelor Unite...

Nici noi în Europa nu suntem mai inteligenţi. Iată cifrele. În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 2,4 milioane de oameni - legal sau ilegal. În prezent, circa 10 la sută din populaţia UE este formată din imigranţi. Unii provin din regiuni aflate în conflict sau afectate de terorism. Dintre aceştia, unii sunt refugiaţi veritabili, însă alţii au venit mai degrabă să facă probleme.

Aş vrea să fiu bine înţeles. Nu cred că există o formulă pentru a drege relaţiile cu administraţia Trump. Unii s-au apucat să facă pe "trumpiştii” crezând că dacă plătesc o firmă de lobby să facă o poză cu The Donald situaţia este rezolvată.

Asta este o naivitate. Haideţi să ne imaginăm că România, care are în prezent un volum anual de schimburi comerciale de 7 miliarde de dolari cu Statele Unite, reuşeşte cumva să mărească acest volum de zece ori într-un an. Total nerealist, desigur. Haideţi totuşi să ne imaginăm.

Acum, haideţi să mărim miza. Facem comerţul cu Statele Unite nu de zece, ci de o sută de ori mai mare. Desigur, nici într-un univers paralel nu se poate face asta, dar haideţi să facem acest experiment mental. Ar fi bine atunci pentru România? Am fi prieteni cu Donald Trump?

Nu. Absolut deloc. Şi în această ipoteză România din universul paralel, cu un comerţ anual de 700 de miliarde de dolari cu Statele Unite, ar fi cu mult în urma Canadei, cu 920 de miliarde de dolari anual (cifra este reală, la nivelul anului 2024). Dar asta nu scuteşte Canada să fie ameninţată cu anexarea, să îi fie impuse taxe vamale punitive, şi să fie luată peste picior de chiriaşul de la Casa Albă.

Morala acestei poveşti este simplă. Sunt unele lucruri care depind de noi, altele nu. Să facem ceea ce trebuie în relaţia cu Statele Unite, dar să nu avem iluzii. Şi nici să disperăm, pentru că - măcar din când în când - nu avem de ce.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Editorial

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0861
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4167
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4698
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7988
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.6303

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb