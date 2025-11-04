Când Trump are dreptate

O ştire curioasă a apărut la agenţiile de presă zilele trecute. Toată lumea a preluat-o, însă nu am văzut pe nimeni să o comenteze. Probabil pentru toţi intuiesc că este importantă, însă nimeni nu ştie exact ce este cu ea. Donald Trump ar fi dat ordin Pentagonului să se pregătească pentru acţiune în Nigeria.

Vom reveni la această ştire, dar mai întâi vreau să fac o precizare. Nu îmi place persoana lui Trump. Este lăudăros, autoritar, izolaţionist, iresponsabil şi incompetent. (Asta de obicei, dar există şi excepţii, după cum vom vedea). Însă Trump are, printre altele, talentul de a vorbi despre lucruri pe care practic toţi ceilalţi le-au ascuns sub preş.

Iată cazul Nigeriei. Dacă ai deschis televizorul, în ultimii doi ani, ai crede că Gaza este mare cât China. Şi că proporţiile conflictului de acolo aproape că egalează Primul Război Mondial. În realitate, Gaza este de douăzeci de ori mai mică decât judeţul Suceava, iar populaţia Gazei, de 2,1 milioane de locuitori, este cam la fel de mare ca a statului Lesotho, pe care cei mai mulţi nici nu îl pot găsi pe hartă.

În schimb conflictul din Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, este cu totul alt gen de animal. În ultimii zece ani au murit acolo peste 60.000 de oameni - comparabil sau mai mult decât în Gaza. Milioane de oameni sunt pe drumuri. Iar Nigeria, spre deosebire de Gaza, este şi un mare producător de petrol. Iar ţara aceea a devenit şi un centru al crimei organizate.

Ca şi cum toate acestea nu au fost de ajuns, în Nigeria nu există doar unul, ci mai multe centre de instabilitate. Din 2009 a început o insurecţie a unei mişcări islamiste, Boko Haram, care a cuprins regiunea de nord-est. Între păstorii Fulani şi fermierii din centrul ţării sunt ciocniri violente. Nord-vestul ţării este terorizat de bandiţi. În delta râului Niger grupuri înarmate atacă exploatările petroliere. În Biafra, în sud-est, sunt mişcări separatiste.

Cu toate acestea, în Occident mai toţi politicienii ţin capul la cutie. Este "la modă” să te ocupi de Gaza, nu-i aşa? Nigeria însă pare o ameninţare mai clară la adresa securităţii colective şi a devenit deja o sursă majoră de imigranţi ilegali în Europa. Aşa că trebuie să observ că Trump are dreptate în acest caz: guvernul nigerian trebuie să facă mai multe, mai ales pentru a reduce corupţia din rândul forţelor armate şi pentru a îi proteja pe creştinii din Nigeria. Sau, vorba americanilor: "Or else!”.

Să mai rămânem puţin pe continentul african. Trump este unul dintre foarte puţinii care au atras atenţia asupra persecuţiei sistematice a fermierilor albi în Africa de Sud. Europa preferă să tacă. Probabil îşi imaginează că acolo este preşedinte încă eternul Nelson Mandela. Nu. Acolo partidul la putere, Congresul Naţional-African, este un fel de AUR sud-african. Politica economică a acestuia, aberantă şi populistă, a dus la o criză profundă în societatea sud-africană. Iar Congresul a răspuns apăsând pe pedala naţionalismului.

Ajungem acum la Europa. Trump a spus-o de multă vreme: minim 5 la sută pentru apărare. Acum o spun (aproape) toţi. Într-adevăr, situaţia era scandaloasă. Statele ameninţate direct de Moscova aveau bugete de apărare sub 1 (unu) la sută...

Altă chestiune: Trump atrage atenţia de ani de zile cu privire la migraţia ilegală. În Statele Unite aceasta a luat proporţii înspăimântătoare. Iar răspunsul partidului Democrat, adversarii lui Trump, a fost halucinant. "Mai vrem, ne place!”. Kamala Harris, adversara lui Trump în alegerile prezidenţiale, s-a dus la un moment dat la graniţă să demonstreze că îi pasă. Iar reporterii au filmat imigranţi care treceau ilegal graniţa chiar în prezenţa vice-preşedintei Statelor Unite...

Nici noi în Europa nu suntem mai inteligenţi. Iată cifrele. În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 2,4 milioane de oameni - legal sau ilegal. În prezent, circa 10 la sută din populaţia UE este formată din imigranţi. Unii provin din regiuni aflate în conflict sau afectate de terorism. Dintre aceştia, unii sunt refugiaţi veritabili, însă alţii au venit mai degrabă să facă probleme.

Aş vrea să fiu bine înţeles. Nu cred că există o formulă pentru a drege relaţiile cu administraţia Trump. Unii s-au apucat să facă pe "trumpiştii” crezând că dacă plătesc o firmă de lobby să facă o poză cu The Donald situaţia este rezolvată.

Asta este o naivitate. Haideţi să ne imaginăm că România, care are în prezent un volum anual de schimburi comerciale de 7 miliarde de dolari cu Statele Unite, reuşeşte cumva să mărească acest volum de zece ori într-un an. Total nerealist, desigur. Haideţi totuşi să ne imaginăm.

Acum, haideţi să mărim miza. Facem comerţul cu Statele Unite nu de zece, ci de o sută de ori mai mare. Desigur, nici într-un univers paralel nu se poate face asta, dar haideţi să facem acest experiment mental. Ar fi bine atunci pentru România? Am fi prieteni cu Donald Trump?

Nu. Absolut deloc. Şi în această ipoteză România din universul paralel, cu un comerţ anual de 700 de miliarde de dolari cu Statele Unite, ar fi cu mult în urma Canadei, cu 920 de miliarde de dolari anual (cifra este reală, la nivelul anului 2024). Dar asta nu scuteşte Canada să fie ameninţată cu anexarea, să îi fie impuse taxe vamale punitive, şi să fie luată peste picior de chiriaşul de la Casa Albă.

Morala acestei poveşti este simplă. Sunt unele lucruri care depind de noi, altele nu. Să facem ceea ce trebuie în relaţia cu Statele Unite, dar să nu avem iluzii. Şi nici să disperăm, pentru că - măcar din când în când - nu avem de ce.