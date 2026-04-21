Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate respinge „normele” de internări impuse medicilor

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 21 aprilie

English Version

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a reacţionat public în urma unor informaţii apărute recent, anunţând că „dezavuează” practicile prin care unii manageri de spitale ar fi impus medicilor praguri minime sau maxime de internări. Instituţia consideră astfel de abordări inadecvate şi anunţă că situaţiile semnalate sunt analizate de corpul de control. Potrivit CNAS, tensiunile din sistem au apărut pe fondul unui context temporar, determinat în principal de adoptarea întârziată a bugetului pe 2026, dar şi de introducerea unor limite lunare de cheltuieli. Instituţia atrage atenţia că astfel de constrângeri administrative nu pot reflecta realitatea din sistemul medical. „Pacienţii nu se îmbolnăvesc după un calendar bugetar”, subliniază CNAS, argumentând că accesul la servicii medicale nu ar trebui condiţionat de plafonări rigide.

Critica plafonării: „banii trebuie să urmeze pacientul”

În poziţia oficială, CNAS insistă asupra necesităţii unei reforme a modelului de finanţare din sănătate. Principiul central propus este acela că finanţarea trebuie să urmeze pacientul şi serviciile efectiv realizate, nu structuri fixe sau activităţi inexistente. Instituţia avertizează că menţinerea unor mecanisme de finanţare ineficiente poate duce la risipă şi la perpetuarea unor dezechilibre între unităţi medicale comparabile. Analizele preliminare invocate de CNAS indică discrepanţe semnificative între spitale similare ca profil şi complexitate, în ceea ce priveşte: volumul activităţii medicale, performanţa financiară, costurile serviciilor. Aceste diferenţe sugerează probleme de eficienţă şi de gestionare a resurselor, mai ales în zona achiziţiilor publice, unde instituţia cere o mai bună utilizare a fondurilor.

Buget „relativ adecvat”, dar cu nevoi de reformă

CNAS susţine că bugetul alocat pentru 2026 este „relativ adecvat” şi permite acoperirea nevoilor din toate domeniile de asistenţă medicală, inclusiv sectorul spitalicesc, care beneficiază de cea mai mare alocare - aproximativ 34 de miliarde de lei. Cu toate acestea, instituţia subliniază că simpla alocare de fonduri nu este suficientă fără o reformă structurală a modului în care sunt distribuiţi şi cheltuiţi banii. În final, CNAS transmite un semnal clar către managerii de spitale: impunerea unor „norme” de internări pentru medici nu este acceptabilă şi poate afecta calitatea actului medical. Cazurile semnalate sunt deja în atenţia corpului de control, iar instituţia sugerează că astfel de practici ar putea fi sancţionate dacă se confirmă.

O problemă mai largă: echilibrul între costuri şi nevoi reale

Discuţia deschisă de CNAS reflectă o tensiune mai profundă din sistemul sanitar: încercarea de a controla costurile într-un domeniu în care cererea este, prin natura ei, imprevizibilă. În lipsa unor reforme coerente, riscul este ca măsurile administrative să afecteze direct accesul pacienţilor la servicii - exact ceea ce instituţia încearcă, cel puţin declarativ, să evite.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

