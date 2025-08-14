Cât costă cu adevărat războiul din Ucraina? Date oficiale şi estimări ale experţilor

English Version

Costurile totale de până acum ale conflictului din Ucraina sunt enorme, dar deocamdată nu depăşesc 15% din valoarea estimată a resurselor minerale ale ţării respective, valoare ce se ridică potrivit experţilor la 11,5 trilioane dolari.

Războiul a provocat pierderi economice directe şi indirecte uriaşe, atât pentru Ucraina, cât şi pentru Rusia, dar şi pentru economia globală.

În ceea ce priveşte Ucraina, potrivit informaţiilor publicate de Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) şi de Institutul de Economie Globală de la Kiel, PIB-ul a scăzut cu peste 30% în 2022, cu o revenire lentă şi inegală în anii următori. Ucraina are pierderi de infrastructură evaluate la peste 400 miliarde dolari, incluzând drumuri, căi ferate, centrale electrice şi clădiri rezidenţiale, se confruntă cu o reducerea drastică a producţiei industriale în regiunile ocupate sau afectate de lupte şi a pierdut accesul la resurse din teritoriile ocupate, în valoare de trilioane de dolari. Experţii Institutului din Kiel susţin că Ucraina a pierdut temporar controlul asupra aproape 33% din resursele sale minerale. Potrivit Statista, numai în perioada februarie 2022-iunie 2025 companiile din comerţ, industrie şi agricultură din Ucraina au înregistrat pierderi totale de 589 miliarde dolari.

În schimb Rusia înregistrează anual costuri militare de zeci miliartde dolari, în condiţiile în care sancţiunile economice au redus accesul acestei ţări la pieţele internaţionale, la tehnologiile avansate şi investiţiile străine. Pe lângă acestea, Rusia a pierdut peste 300 miliarde dolari în active externe îngheţate, a înregistrat o contracţie a PIB de -2,1% în 2022, inflaţie de 14%, deprecierea rublei cu peste 30% şi retragerea a peste 1.000 de companii occidentale. La 18 februarie 2025, rubla rusească valora 0,01093 dolari americani, ceea ce reprezintă o scădere de 8% de la invazia Rusiei în Ucraina. La finalul anului 2024, Rusia înregistra o inflaţie de 9,5%, o rată de 21% a dobânzii de referinţă, rată ce îngreuna mult supravieţuirea multor companii din ţară, fapt concretizat în creşterea falimentelor corporative cu 26% la sfârşitul anului trecut faţă de anul 2023, potrivit datelor publicate de agenţia Interfax.

Cu toate acestea, Rusia a înregistrat şi beneficii. Astfel, Rusia a ocupat şi anexat teritorii semnificative din Ucraina. După declanşarea războiului în februarie 2022, Rusia a mai ocupat încă 12% din teritoriul ucrainean, pe care l-a adăugat celor 7% pe care le controla (care includ şi Crimeea) înainte de invazia completă din 24 februarie 2022. Apoi, câştigurile teritoriale i-au permis Rusiei să acapareze o mai mare parte a resurselor naturale ale Ucrainei. Dar cel mai important câştig al conflictului declanşat în 2022 este reducerea probabilităţii aderării Ucrainei la NATO şi menţinerea barierei împotriva acestei alianţe. Practic, în acest moment opt state aliate, printre care se numără şi SUA, nu sunt de acord cu primirea Ucrainei în NATO.

Mai menţionăm că la costurile celor două state se adaugă şi pierderile de vieţi omeneşti, pierderile de echipament militar, dar şi cheltuielile privind îngrijirea răniţilor în conflict. Estimările privind numărul de militari ruşi ucişi, răniţi sau dispăruţi variază, dar cele mai recente arată victime de 700.000 sau mai mult, pentru o rată zilnică de 670 de victime, potrivit datelor publicate de Pentagon şi de New York Times. În timp ce preşedintele american susţine că ambele tabere au pierdut în război peste un milion de oameni, cifră vehiculată şi de autorităţile britanice.

Cât priveşte costul pentru SUA ale războiului din Ucraina, Institutul Kiel, arată că Administraţia de la Washington a contribuit cu 122 miliarde dolari la ajutorul financiar, umanitar şi militar pentru Ucraina, în timp ce Radio Europa Liberă afirma că sprijinul s-ar fi ridicat la 175 miliarde dolari, sumă vehiculată şi de Economics Stack Exchange. Potrivit datelor Centrului pentru Cercetare a Politicilor Economice (CEPR) în primii trei ani de conflict, ajutorul monetar acordat de SUA a fost de 50,9 miliarde dolari, din care 18,3 miliarde dolari sunt pentru sprijin militar şi 32,6 miliarde dolari sprijin bugetar direct (prin refundarea cheltuielilor şi garanţii de împrumut).

În ceea ce priveşte implicarea Uniunii Europene, potrivit informaţiilor publicate de Centrul Jaques Delors, blocul comunitar şi statele membre au oferit un ajutor consistent, constând în peste 65 miliarde dolari sub formă de sprijin militar (arme, muniţii, sisteme de apărare etc.) şi peste 92 miliarde dolari cu titlul de sprijin financiar, bugetar, umanitar şi de urgenţă. Conform Institutului de Economie Mondială din Kiel, ajutorul alocat de UE (şi ţările membre) este estimat la 138 miliarde dolari, comparativ cu 119 miliarde dolari de la SUA (potrivit cotidianului New York Post). Pe lângă această sumă, în anul 2022 au fost înregistrate în statele membre un impact negativ de 175 miliarde euro, reprezentând între 1,1% - 1,4% din PIB-ul UE, costuri care includ: 50 miliarde euro pentru contracararea şocului energetic (prin subvenţii, tax cuts etc.); 75 miliarde euro pentru strategii de independenţă energetică şi 30 miliarde euro pentru costurile legate de primirea refugiaţilor.