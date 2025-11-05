Cotroceni: Discuţiile dintre preşedintele Nicuşor Dan şi Şeful NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională

Actualizare - Nicuşor Dan l-a lăudat pe Mark Rutte pentru sprijinul acordat României prin iniţiativa Santinela Estică
---
Actualizare - Mark Rutte a fost întâmpinat de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria
---
Actualizare - Rutte: „Nu mai reacţionez la şedinţele convocate de Vladimir Putin”
---
Actualizare - Rutte spune că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea ţării
---
Actualizare - Mark Rutte: „România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO”
---
Actualizare - Nicuşor Dan: „România îşi va consolida capabilităţile militare şi va continua să fie un furnizor de securitate euroatlantică”
---
Actualizare - Nicuşor Dan şi Mark Rutte au avut o discuţie tête-à-tête de 45 de minute
---
Actualizare - Mark Rutte a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni
---
Escaladarea ameninţărilor pe Flancul Estic European, cu accent pe consolidarea securităţii ţării noastre şi a capacităţii colective de apărare a alianţei, constituie o parte din temele aflate pe agenda întâlnirii programată astăzi, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, dintre preşedinteşe Nicuşor Dan şi Mark Rutte, secretarul-general al NATO.
Vizita survine într-un moment simbolic: la Bucureşti, în 5 şi 6 noiembrie 2025, are loc ediţia din acest an a NATO‑Industry Forum (Forumul NATO pentru Industrie), un eveniment menit să pună în legătură decidenţii politici ai Alianţei cu liderii industriei de apărare şi să răspundă nevoilor de investiţii, inovare şi mobilizare industrială accelerate în faţa provocărilor de securitate actuale.
Cu acest prilej, Mark Rutte se va întâlni şi cu premierul Ilie Bolojan, dar şi cu şefii celor două Camere ale Parlamentului, dar şi cu reprezentanţi ai mediului universitar.
Pentru ţara noastră, acest moment reprezintă o ocazie de a-şi reafirma rolul în arhitectura europeană de securitate, de a atrage investiţii în capacităţi de apărare, de a şi-o eficientiza. Mai ales în contextul în care Administraţia Trump a anunţat retragerea a 1000 de soldaţi americani aflaţi pe teritoriul ţării noastre, retragere ce trebuie contrabalansată de o prezenţă mai consistentă a aliaţilor noştri din Europa.
În ceea ce priveşte întărirea capacităţii de apărare, amintim că, înaintea Forumului NATO pentru Industria de Apărare, autorităţile de la Bucureşti au convenit luni cu concernul german Rheinmetall AG construirea unei fabrici de pulberi pentru muniţii în oraşul braşovean Victoria, investiţie de peste 500 milioane euro ce poziţionează România ca jucător activ în industria de apărare europeană.
Opinia Cititorului ( 12 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.11.2025, 01:03)
gata! se știe!
comediantul Volodim mai are 2 ostași care întreabă la radio Rassya Today pe unde-i calea să defecteze în Belarus că s-au plictisit să tot prindă-n brațe FAB:urile 500 în Dumbass !
:
dar,,, nu totu-i pierdut... Olandezul Zburător e la Bukarest să-l convingă pe prostache Mucișor că acum e momentul, e marele momentum ca rumenii să arate ce pot ! și anume: să ia locul hoholiilor pe pozițiile din Dumbass !
1.1. Ma tem ca exact asta e scopul forumului pe inarmar (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 10:30)
Tuturor ne e clar ca Rutte e pro razboi ,el s a deplasat la Washington ca sa l 'basculeze ' pe Trump care era pornit sa se dezangajeze total in Ucraina ( si Trump continua aceasta dezangajare americana simultan cu incarcarea tuturor cheltuielilor de razboi pe Europa si pastrind totusi comanda militara pe acest continent). De ce face Rutte asta ? Ca sa si salveze fata ca si sef de paie la Nato ,in timp ce Trump l a lasat in offsaid si complet descoperit ca mesaj .Merita orgoliul lui Trump, Merz , starmer ,macron si compania sa fie distrusa Europa asa cfum este pulverizata acum Ucraina ?! Chiar nu exista coloana vertebrala si gandire logica la acesti lideri europeni ?!
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 13:11)
Nu.nu există! Hegemonia Eu durează de 1400 de ani si europenii cei mari demografic sau imperial spera că o vor pastra si dezvolta./Piedica mare este tocmai SUA si China cred ei.UK este un paravan SLAV care poare fi stapînit si manipulat.
1.3. Asa-ti pare tie (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 14:28)
Asa-ti pare tie ca joca comediantii astia doi ? Inseamna ca teatrul lor ieftin face toti banii daca au reusit sa-ti induca ideile astea? Crezi ca e pe bune ce vezi la TV, ca Twrmp doreste pacea si ca vine asta din boschetii Europei sa-i dea peste mana, crezi ca asa merg lucrurile ?
1.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 15:21)
LGBGtevistu asta de RUTTE, a facut mult rau romaniei si romanilor. Cat timp a fost premierul OLANDEI, s-a opus cu inversunare ridicari MCV pentru Tara noastra. Dupa cum merge, precis este pe invers. Am vazut ca GOGOMANU nostru, radea cua prosta-n targ si ala la fel,o rfi avut vreun gand.?
1.5. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.11.2025, 19:12)
Remember !
:
olandezul zburător se opunea aderării Rumeniei la Schengen !
acuma... olandezul zburător se jură ca o să sară (o să pună osu) la apărarea Rumeniei în caz de atac !
2. Escalada amenintarilor de razboi vine dinspre vest
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 06:46)
D Rutte, dupa ce a instalat baze cu bombe atomice in micuta Olanda iar acum aflam ca si in Belgia sunt baze) si vede ca acum aceste baze sunt inspectate de drone (pentru viitoare incursiuni explozive) s a gandi sa fericeasca mai bine tarile de frontiera a Nato din est! Instalatiile militare sunt tot mai des vizatw si sutele de tancuri, transportoare, avioane etc pe care Romania e fortata sa le cumpere sunt sitting ducks!
2.1. Sunt inspectate de dronele cui? (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 14:30)
Sunt inspectate de dronele cui? Crezi ca asa merge treaba? Noi ne inarmam si altii trimit drona sa vada ce e acolo, cu ce ne-am inarmat ?
Esti pe bune ?
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 14:54)
Sunt pe bune și fără mișto !
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 13:16)
Impresionant .Forta NATO european devine punct de cotitura .Stalele membre UE aflate la granita pregatesc controfensiva ucrainienilor catre Moscova .
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 14:55)
Hai că m-am distrat pe cinste !
4. Rutte
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 05.11.2025, 18:28)
Rutte vine sa ne spuna în mod oficial ca americanii pleaca. La ei acasa. In fine, la ei acasa e de fapt la amerindieni acasa. A fost primit cu un buchet de lalele? Nu? In Europa de est s-au pierdut definitiv bunele maniere.