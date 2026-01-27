CEDO a condamnat Azerbaidjanul pentru urmăriri penale contra unei jurnaliste de investigaţie

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Azerbaidjanul pentru urmăriri penale declanşate contra jurnalistei de investigaţie Khadija Ismailova, potrivit AFP.

Conform sursei citate, în 2014-2015, jurnalista fusese inculpată pentru mai multe capete de acuzare şi declarată vinovată de fraudă fiscală şi afaceri ilegale, în special pentru că a desfăşurat activităţi jurnalistice pentru media străine fără acreditare.

Jurnalista sesizase CEDO, subliniind că nu exista obligaţia legală de acreditare pentru jurnalişti, inclusiv pentru cei care lucrează pentru media străine, şi că prin urmare ea nu putea şti că activitatea ei de freelancer va duce la o sancţiune penală, a relatat AFP.

Ea susţinuse de asemenea că acuzaţiile fuseseră fabricate pentru a o pedepsi şi a o împiedica să facă reportaje de investigaţie, potrivit sursei citate.

Judecătorii europeni i-au dat dreptate, apreciind că Azerbaidjanul a încălcat patru articole ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului asupra libertăţii de exprimare şi dreptului la un proces echitabil, a informat sursa amintită.

Azerbaidjanul este condamnat să-i plătească 12.000 de euro lui Khadija Ismailova cu titlu de prejudiciu moral şi 4.000 de euro pentru cheltuielile sale de judecată, a transmis AFP.