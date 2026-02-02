Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
China, în topul producătorilor de echipamente pentru dezvoltarea cipurilor

C.A.
Internaţional / 2 februarie, 16:45

China, în topul producătorilor de echipamente pentru dezvoltarea cipurilor

China are trei companii printre cei mai mari 20 de producători de echipamente pentru crearea cipurilor din lume, faţă de una singură în 2022, conform Nikkei.

Naura Technology Group, finanţat de guvernul chinez, este cel mai bine clasat şi urcă de pe locul opt, pe care-l ocupa în urmă cu trei ani, pe locul cinci.

Înfiinţată în 2001, compania produce o gamă largă de echipamente pentru gravare, depunere şi alte procese specifice producţiei cipurilor. Vânzările companiei au crescut anul trecut cu aproximativ 21% precizează News.ro.

Naura Technology Group este devansat doar de ASML Holdings, Applied Materials, Lam Research şi Tokyo Electron, mai precizează sursa.

Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) este a doua companie din top 20. Aceasta a fost înfiinţată de un inginer care a lucrat anterior pentru companiile Applied Materials şi Lam Research.

Echipamentele produse de AMEC sunt folosite pentru dezvoltarea cipurilor cu dimensiunea de 5 nanometri, care nu sunt cu mult în urma celor mai avansate cipuri ale momentului, conform News.ro.

Pe locul 20 al clasamentului se află Shanghai Micro Electronics Equipment, producător de echipamente de litografie pentru imprimarea de circuite - o etapă esenţială în determinarea performanţei cipurilor, mai precizează sursa.

Avansul producătorilor chinezi de echipamente menite dezvoltării cipurilor reprezintă o urmare directă a restricţiilor impuse de Statele Unite ale Americii, care au determinat China să-şi dezvolte propria industrie producătoare de cipuri, un factor semnificativ în procesul de dezvoltare al inteligenţei artificiale, potrivit News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

